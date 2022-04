Dune: Spice Wars im Early Access Test

Computerspiele basierend auf Dune

Der Roman Dune hat schon als Vorlage für mehrere PC-Spiele gedient, die allerdings allesamt nicht auf aktuellen digitalen Spieleplattformen erhältlich sind, was wohl an den Urheberrechten liegt. Wer Interesse an diesen Spielen hat, muss also wohl eine alte Box am Flohmarkt suchen. Den Anfang machte Dune von Cryo, das 1993 auf den markt gekommen ist – eine durchaus interessante Mischung aus Adventure und Strategiespiel mit guter Grafik und in der CD-Fassung auch mit hervorragender Musik. Ich habe damals die Amiga Version gekauft und durchaus meinen Spaß damit gehabt. Dune II – Battle for Arrakis wurde zeitgleich zu Dune von Westwood entwickelt und ebenfalls 1993 herausgebracht. Es hat nichts mit dem ersten Dune-Spiel zu tun und ist wohl eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Es hat nämlich erstmals alle wesentlichen Kernelemente des Echtzeitstrategiegenres (RTS bzw. Real-Time-Strategy) in einem Spiel integriert und damit mehr oder weniger das ganze Genre gegründet. in den folgenden Jahren wurden die Echtzeitstrategiespiele nach den zur selben Zeit ebenfalls boomenden 3D-Shootern (Doom, Quake) zu einem der angesagtesten Genres überhaupt. Westwood hat mit Command & Conquer einen Megahit herausgebracht, Blizzard ist mit Warcraft: Orcs & Humans (1994) auf den Zug aufgesprungen, Microsoft hat mit Age of Empires (1997) einen weiteren Meilenstein veröffentlicht, unzählige weitere Entwickler haben (mehr oder weniger gute) RTS Spiele auf den Markt geworfen. Die Spielmechaniken all dieser Spiele entsprachen jedoch den in Dune II: Battle for Arrakis eingeführten Regeln und wurden nur mehr im Detail immer weiter verbessert (oder auch verschlimmbessert).

Mit Dune 2000: Long Live the Fighters! kam von Westwood im Jahr 1998 ein neues RTS basierend auf der Welt von Dune heraus, was allerdings am Markt eher untergegangen ist. Es war mehr oder weniger ein technisch verbessertes Dune II: Battle for Arrakis, das aber den Charme des Originals nicht so ganz einfangen konnte. 2003 hat dann Electronic Arts das Dune Universum in die 3D Welt geführt und ein weiteres RTS mit dem Titel Emperor – Schlacht um Dune herausgebracht – durchaus ansprechend, aber wie die meisten 3D Titel jener Zeit nicht ganz so toll gealtert und außerdem heute nicht digital erhältlich. Ohne die zugrundeliegenden Verträge für Dune: Spice Wars zu kennen würde es mich nicht wundern, wenn auch für dieses Spiel die Lizenzrechte den Vertrieb nur für eine zeitlich begrenzte Dauer erlauben (und es daher irgendwann wieder von Steam verschwindet).