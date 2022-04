Mobile Technologie und Online Spiele

Mit fortschreitender Technik wird das Smartphone und Online-Spiele ein immer wichtigerer Teil unserer Gesellschaft.

In den letzten zwanzig Jahren haben wir einen unglaublichen Fortschritt in der Art und Weise erlebt, wie die Technologie immer mehr zu einem Teil unseres täglichen Lebens wird. Das offensichtlichste Beispiel dafür ist natürlich die Art und Weise, wie unsere Smartphones zu unseren meist genutzten und geschätzten Begleitern geworden sind. Sie sind nicht mehr nur zum Telefonieren da, sondern haben begonnen, Kameras, Tagebücher, Uhren, Taschenrechner, Computer, Papierlisten zu ersetzen – was auch immer ihr wollt, es gibt eine Möglichkeit, wie dieser kleine Computer es für euch erledigen kann.

Sie haben sogar größtenteils Dinge ersetzt, die wir früher getan haben. Eine Bank besuchen? Nicht nötig, ich kann meine Bankgeschäfte mit meinem Telefon erledigen. Ein Geschäft aufsuchen? Nicht nötig – ich kann online bestellen und mir meine Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Und diese Veränderungen haben sich auch auf die Art und Weise ausgewirkt, wie wir unsere Freizeit verbringen – von Netflix auf dem Handy bis hin zu – in zunehmendem Maße – zu Online-Spielen.

Kleiner und mobiler werden

Früher waren wir an einen Desktop Computer gebunden, wenn wir online etwas unternehmen wollten, aber heute sind die Dinge viel fließender. Ob Laptop, Mobiltelefon oder Tablet, es ist jetzt einfach, das Gerät mitzunehmen und es überall und jederzeit zu benutzen. Sie sind nicht mehr an Öffnungszeiten oder einen bestimmten Ort gebunden, sondern können zu jeder Zeit und an jedem Ort spielen. Hast du in deiner Mittagspause ein wenig Zeit? Dann ist es vielleicht an der Zeit, sich bei eurem Lieblings-Online-Spiel einzuloggen – zumindest bis es Zeit ist, wieder mit der Arbeit zu beginnen.

Laut Erik King von Zamsino.com wird die Welt der Online Spiele mit der Entwicklung neuer Technologien immer anspruchsvoller werden. Werfen wir einen Blick auf einige Bereiche, in denen sich noch mehr ändern könnte.

Online Casinos stellen sich auf mobile Kunden ein

Online Casinos mussten zunehmend auf die Nachfrage nach Online Spielen für den mobilen Einsatz reagieren. Dies bedeutete, dass eine Technologie entwickelt werden musste, die nahtlos zwischen verschiedenen Schnittstellen funktioniert, so dass sich die Spieler:innen auf einem beliebigen Gerät anmelden können und trotzdem ein einheitliches Erlebnis haben. Außerdem erwarten die Spieler:innen heute, dass sie eine App ganz einfach aus einem App-Store wie Google Play herunterladen können, so dass dem Wunsch nach Bequemlichkeit zunehmend Rechnung getragen werden muss.

Darüber hinaus müssen sie sich auch in anderer Hinsicht anpassen, da sich die Vorlieben der Kunden ändern und weiterentwickeln. So werden zum Beispiel Kryptowährungen immer häufiger verwendet, und viele Online Casinos bieten Bitcoin oder Etherium oder andere Versionen als gültige Zahlungsmittel an. Es hängt natürlich davon ab, wo auf der Welt Sie sich befinden und wie die rechtliche Situation in einem bestimmten Land aussieht, aber es scheint sicher zu sein, dass Kryptowährungen in absehbarer Zeit nicht verschwinden werden. Diese Innovationen werden das Online Glücksspiel in den kommenden Jahren nur wachsen lassen.

Erhöhte Sicherheit

Wie bei allem, was online geschieht, wird der Datenschutz mit der Zeit ein immer größeres Thema werden, und es werden nur noch Anbieter von Online Spielen genutzt, die seriös und lizenziert sind. Da immer mehr Menschen wissen, worauf sie bei der Nutzung der mobilen Technologie achten müssen, werden in den kommenden Jahren nur noch die Anbieter existieren, die eine zuverlässige Erfahrung bieten.

Was bringt die Zukunft?

Die Zukunft wird mit Sicherheit noch mehr Veränderungen mit sich bringen, da die Technologie immer mobiler wird und sich gleichzeitig immer weiter entwickelt und in alle Bereiche unseres Lebens integriert. Die virtuelle Realität wird bereits bei Online Spielen erforscht, und die Spieler:innen werden sicherlich ein noch intensiveres Erlebnis haben, als sie es derzeit haben, während sie gleichzeitig den Komfort haben, zu Hause zu sein.

Die Integration von Gamification wird auch das neue Schlagwort bei Online Spielen werden, um Spieler:innen anzuziehen und zu halten. Mit der zunehmenden Verbreitung von 5G können die Spieler:innen ein schnelleres und befriedigenderes Online Spielerlebnis erwarten – und die Technologie wird in der Lage sein, mit den Verbesserungen der Grafik Schritt zu halten, um ein noch angenehmeres Erlebnis zu bieten.

Da immer mehr Spiele in der Cloud gespielt werden, bedeutet dies auch, dass die Spieler:innen keine riesigen Mengen an Speicherplatz auf ihren Geräten zur Verfügung haben müssen, was sie noch mobiler macht. Und da sowohl Online Casinos als auch Kryptowährungen auf dem Vormarsch sind, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sich beide weiter ausbreiten werden – und dass der Preis dafür, nicht mit den Veränderungen Schritt zu halten, darin bestehen wird, ganz zu verschwinden.