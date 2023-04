EA enthüllt Einzelspieler-Magie-Shooter Immortals of Aveum

Electronic Arts und Ascendant Studios haben Immortals of Aveum, einen neuen Einzelspieler-Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive präsentiert, der am 20. Juli 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store erscheint.

Immortals of Aveum wird unter dem Label EA Originals veröffentlicht und von Ascendant Studios, einem neuen Entwicklerstudio bestehend aus erfahrenen Mitgliedern und preisgekrönten Gewinnern mehrerer BAFTA und Game of the Year-Awards, entwickelt. Immortals of Aveum spielt in einem neuen Fantasy-Universum, das von Magie erfüllt und von Konflikten geprägt ist – und am Rande des Abgrunds steht. Spieler:innen erleben den packenden, kinoreifen Spieletitel aus der Perspektive von Jak, der einem Elite-Orden von Kampfmagiern beitritt, die drei Magiefarben Blau, Grün und Rot meistert und anschließend Legionen an Feinden mit cleveren Kettenangriffen und zeitlich abgestimmten Kontern dezimiert. Die Welt von Immortals of Aveum kombiniert eine moderne Geschichte mit einer atemberaubenden Fantasy-Kulisse voller unvergesslicher Charaktere, rasanter Action und zauberbasierter Kämpfe, die übliche FPS-Konventionen auf den Kopf stellen.

„Ich freue mich unglaublich darauf, der Welt endlich Immortals of Aveum zu zeigen. Vor fünf Jahren haben wir diese Reise hier bei Ascendant begonnen, und ich bin so stolz auf das Team und ihr Engagement, etwas Großartiges zu erschaffen“, erzählt Bret Robbins, CEO und Game Director von Ascendant Studios. „Unser Ziel war es, einen filmreifen, packenden Shooter in einer neuen Fantasy-Welt mit schnellen und flüssigen Kämpfen sowie einer epischen Geschichte zu erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle das Spiel spielen.“

Jak ist ein sogenannter Beschenkter, der unerwarteterweise später im Leben magische Fähigkeiten manifestiert. Aufgrund seines neuen Potenzials wird der einst machtlose und mittellos aufgewachsene Jak von Generalin Kirkan vom Orden der Unsterblichen rekrutiert und gegen seinen Willen mit in den endlosen Krieg der Menschheit über die Kontrolle der Magie hineingezogen. Zusammen mit mächtigen Zauberern und Legionen von Soldaten auf beiden Seiten des Ewigen Kriegs müssen Jak und sein Elite-Orden der Unsterblichen die Geheimnisse der schwierigen Vergangenheit von Aveum lüften, wenn es noch Hoffnung für die Rettung der Zukunft geben soll. Die spektakuläre Kampagne von Immortals of Aveum wird von talentierten Stars wie Darren Barnet („Never Have I Ever”, „Road House”, „Gran Turismo”) als Jak und Gina Torres („Suits”, „Pearson”, „Firefly”) als Generalin Kirkan zum Leben erweckt.

Immortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und beinhalten als Bonus die Sigille „Gereinigter Lichtbogen”, welche die Kraft von Jaks Zaubern verbessert. Die Deluxe Edition bietet eine einzigartige Sigille, drei Ringe, zwei Armschienen und drei Totems. Diese Ausrüstungsgegenstände bieten wertvolle Vorteile im Kampf um die Rettung von Aveum. Mitglieder von EA Play Pro erhalten ab dem 20. Juli Zugang zur Deluxe Edition auf der EA App.

Weitere Informationen zu Immortals of Aveum gibt es auf der offiziellen Webseite.