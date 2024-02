ELDEN RING Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024

Bandai Namco Entertainment Inc. und FromSoftware, Inc. geben mit einem neuen Trailer einen ersten Einblick in die Erweiterung des RPGs ELDEN RING. ELDEN RING Shadow of the Erdtree erscheint weltweit am 21. Juni 2024.

Das Schattenland.

Ein Ort, der vom Erdenbaum verborgen wird.

Wo die Göttin Marika erstmals in Erscheinung trat.

Ein Land, das in einer unbesungenen Schlacht geläutert wurde.

Von Messmers Flamme entfacht.

In dieses Land ist Miquella aufgebrochen.

Er entledigte sich seines Fleisches, seiner Kraft, seiner Abstammung.

Allen goldenen Dingen.

Und nun wartet Miquella

auf die Rückkehr seines verheißenen Herrn.

In ELDEN RING Shadow of the Erdtree betreten Spielende das Schattenland, erkunden ein neues Abenteuer voller Geheimnisse sowie Gefahren und treten bedrohlichen Bossgegnern mit neuen Waffen und Rüstungen entgegen. Sie folgen Miquellas Spuren und erleben die dunkle Seite der Geschichte von ELDEN RING.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.