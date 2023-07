Enshrouded: Gameplay-Trailer zu Bau- und Terraforming-Optionen

Keen Games veröffentlicht einen neuen Gameplay-Trailer für das kommende Koop-Survival-Action-RPG Enshrouded, der Spieler:innen einen tiefgehenden Einblick in die Bau- und Terraforming-Möglichkeiten des Spiels gibt.

Dank der eigens entwickelten Engine und der Verwendung von Voxeln können Spieler:innen ihre Basen nach Belieben bauen – so einfach oder aufwendig, wie sie wollen – und sogar das Land um sie herum gestalten. Der zweite Gameplay-Trailer präsentiert die verschiedenen Werkzeuge und Ansätze, mit denen Spieler:innen ihre Kreativität beim Bauen in Enshrouded entfalten können.

Der Bau der eigenen Basis ist ein wichtiger Aspekt, um in der Welt von Enshrouded nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen. Die Bauwerkzeuge bieten eine Vielzahl von Optionen: Einige sind einzigartig und einfach zu benutzen, andere sind vertraut, aber doch anders als man sie normalerweise im Survival-Genre kennt. Der Bau ist so einfach oder aufwendig, wie Spieler:innen es sich aussuchen – für diejenigen, die ihre Behausungen schneller errichten wollen, stehen Blaupausen von Elementen wie Treppen, Türrahmen und Decken zur Verfügung. Spieler:innen, die einen feineren Ansatz bevorzugen, können auch Stein für Stein bearbeiten, um jeder Basis eine persönliche Note zu verleihen. Dank der Verwendung von Voxeln fügt sich jedes neue Element nahtlos in die Gesamtstruktur ein und bietet damit ein immersives und geschlossenes Spielerlebnis im Embervale – ganz gleich, was sie bauen wollen.

Sobald das Grundgerüst steht, können sie ihre Meisterwerke mit über 100 verschiedenen Requisiten dekorieren, darunter Trophäen von besiegten Bossen, um ihre Errungenschaften zur Schau zu stellen. Die verschiedenen Kategorien von Möbeln, die für die Dekoration verwendet werden, sind nicht nur kosmetischer Natur, sondern verleihen auch einen stärkeren Buff, wenn sie die Basis verlassen und ihr nächstes Abenteuer in Enshrouded in Angriff nehmen.

Die Anpassungsmöglichkeiten beschränken sich aber nicht nur auf die Gebäude selbst – Spieler:innen können ihre Basen mit Werkzeugen zur Geländegestaltung in und um ihre Gebäude herum auf das nächste Level bringen und die Landschaft für sich arbeiten lassen. Auf dem Land kann Ackerfläche für die Anpflanzung von Rezeptzutaten angelegt und gepflegt werden, damit für das nächste Abenteuer immer Vorräte bereitliegen. Außerdem können Spieler:innen auch einen Teil eines Berges abtragen, um ein unterirdisches Versteck zu errichten, ein Schloss um ein Kellergeschoss ergänzen oder ihre Basis mit sanften Hügeln umgeben, um andere einzuladen oder sie fernzuhalten.

In Enshrouded können Spieler:innen alleine oder in der Gruppe zusammen bauen, Feldarbeit verrichten, dekorieren, bauen oder zerstören, und haben die Wahl, ob sie alleine in ihrer Basis leben oder sie mit ihren Freunden teilen wollen. Außerdem werden sie auf ihren Reisen verschiedenen NPCs begegnen, die sich in ihrer Basis niederlassen können und sie mit mehr Handwerksoptionen, neuen Rezepten und sogar Quests belohnen, indem sie Werkstätten und Unterkünfte für die NPCs bauen. Die NPCs reagieren auf die Basis und verlangen womöglich ein gewisses Maß an Komfort bei ihrem Besuch, um zu helfen.

Enshrouded wird 2023 für PC auf Steam im Early Access erscheinen und kann bereits jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.