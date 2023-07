FunPlus kündigt Mobile Game DC: Dark Legion an

FunPlus freut sich, die baldige Veröffentlichung von DC: Dark Legion anzukündigen, einem im DC-Universum spielenden Strategietitel.

Fans dürfen sich darauf freuen, das Böse mit ihren DC-Lieblingscharakteren zu bekämpfen, sobald DC: Dark Legion 2024 für Android und iOS veröffentlicht wird.

DC: Dark Legion ist von Warner Bros. Interactive Entertainment im Namen von DC lizenziert. In diesem actionlastigen Strategietitel können Spieler ihre Lieblingssuperhelden und -schurken von DC rekrutieren, um in einer globalen Multiplayer-Schlacht für ihr Überleben, ihre Gerechtigkeit und ihre Freiheit zu kämpfen. Die Spieler tauchen in eine brandneue Geschichte ein, die im DC-Universum spielt: Sie nehmen an einem epischen Kampf gegen Den Batman Der Lacht und seine Dunklen Ritter teil, verzerrten Versionen der Gerechtigkeitsliga, die in der erfolgreichen DC-Comicreihe Dark Nights: Metal vorgestellt wurden. Als die Spieler versuchen, Den Batman Der Lacht und seine Armee davon abzuhalten, alles zu zerstören, was ihnen lieb ist, müssen sie in die Rolle eines Agenten aus dem 31. Jahrhundert schlüpfen, der die Aufgabe hat, die größten Superhelden der Welt gegen die überwältigende Bedrohung aus dem Dunklen Multiversum anzuführen.

In DC: Dark Legion brechen Fans auf eine authentische Reise durch das DC-Universum auf und schließen sich mit berühmten Superhelden wie Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Black Adam, Green Arrow uvm. zusammen. Die Spieler können ihre eigene Heldenbasis bauen, ihre Superkräfte und Ausrüstung verbessern und einen Trupp aus ihren Lieblingscharakteren anführen, um an der Seite ihrer Freunde mächtige Schurken zu bekämpfen und das DC-Universum zu schützen.

„FunPlus freut sich darauf, das nächste innovative Spielprojekt mit Warner Brothers und DC umzusetzen, und kündigt hiermit DC: Dark Legion an“, so Chris Petrovic, Chief Business Officer von FunPlus. „Auf dieser Reise tauchen wir tief in das DC-Universum ein und zeigen, wie viel Leidenschaft, Fachwissen und Kreativität alle Beteiligten in dieses Projekt gesteckt haben, und wir freuen uns darauf, allen DCU-Fans auf der ganzen Welt eine unvergessliche Gaming-Erfahrung zu bescheren.”

FunPlus ist das DC-Universe durch seine Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment bekannt: Das Unternehmen hat den legendären DC-Superschurken Joker als spielbaren Charakter mit einer eigenen Story-Kampagne in State of Survival vorgestellt, einem der beliebtesten Titel der Firma..

Weitere Details zu DC: Dark Legion werden im Laufe des Jahrs veröffentlicht. Um bei den neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem aktuellen Stand zu bleiben, sollten Fans funplus.com im Auge behalten und DC, Warner Bros.