Enshrouded veröffentlicht neues Video mit Tipps und Tricks

Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games veröffentlicht heute ein neues Video mit Tipps und Tricks zum Koop-Survival-Action RPG Enshrouded, das kürzlich im Early Access auf PC veröffentlicht wurde.

Keen Games ist sehr dankbar für das Feedback der Spieler:innen und plant, die Roadmap für die nächsten Monate im Early Access zeitnah zu veröffentlichen. Darüber hinaus danken sie der Community dafür, dass Enshrouded es in den Steam-Charts in die Top 10 der meistverkauften und meistgespielten Titel geschafft und in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung im Early Access bereits über 1,5 Millionen Spielende erreicht hat.

Im Rahmen des Videos teilt das Entwicklerteam hilfreiche Tipps und Tricks für die Erkundung in der Welt von Embervale. Keen Games zeigt unter anderem einige der vielen Möglichkeiten, wie Spieler:innen ihre Erfolge maximieren können. Die durch Erfahrung gewonnenen Fähigkeitspunkte können etwa dazu benutzt werden, um Fähigkeiten und Fertigkeiten freizuschalten. Dank der verschiedenen Möglichkeiten der Erfahrungsgewinnung, wie etwa im Kampf, beim Bergbau oder durch die Erweiterung der Karte, fühlt sich der Grind weniger monoton an. Wenn sich Spieler:innen mit bestimmten NPCs anfreunden, können sie wiederum die Ausrüstung je nach Spielstil verbessern. Darüber hinaus gibt das Entwicklerteam auch Tipps zur Umwelt, um bei der Beschaffung von Zutaten wie Harz zu helfen. Außerdem teilt das Team ein paar Tricks im Umgang mit den verschiedenen Arten von Shroud, um Freund:innen davor zu bewahren, dasselbe Schicksal zu erleiden.

Verbesserungen im Early Access

Seit dem Start des Early Access arbeitet Keen Games hart daran, Fehler zu beheben und neue Features und Verbesserungen zu entwickeln. Viele der anfänglichen Probleme wurden bereits im Rahmen von sieben Hotfixes und einem Update behoben. Das letzte Update am 06. Februar beinhaltet Verbesserungen an der Stabilität, der Leistung und der Benutzeroberfläche sowie eine Fehlerbehebung beim Beitritt zu dedizierten Multiplayer-Servern, Unterstützung für Steam-Community-Inhalte und die vielfach gewünschte Fehlerbehebung beim Freischalten des Harke-Rezepts. Weitere Details zu allen Updates gibt es im Steam News Hub von Enshrouded.

Keen Games bemüht sich darum, aktiv auf das Feedback der Spielenden zu hören. Dank der Kommentare, Tests, und Unterhaltungen zu Enshrouded auf der ganzen Welt kann das Team fundierte Entscheidungen treffen und verspricht, dass sie mit etwas Geduld die Early Access-Version weiter verbessern werden. Neben den Community-Kanälen wie Discord oder sozialen Netzwerken wie Reddit, Twitter und mehr können Spieler:innen ihre Prioritäten auf der Webseite Enshrouded Feature Upvote bekanntgeben, wo Features und Fehlerbehebungen vorgeschlagen werden und darüber abgestimmt werden kann. So erhält das Team einen klaren Überblick über die beliebtesten Vorschläge. Die Rangliste bestätigt zwar nicht, dass sich diese Vorschläge in Entwicklung befinden oder eine Priorität darstellen, trägt jedoch durchaus zur Entscheidungsfindung bei. Offizielle Ankündigungen werden über Steam und den sozialen Netzwerken geteilt.

Ein erfolgreicher Start

Seit der Veröffentlichung im Early Access haben sich über 1,5 Millionen Spielende in die Welt von Embervale gewagt. Das Koop-Survival-Action RPG hat in diesem Zeitraum mehrere Spitzenpositionen in den Steam-Charts erreicht, darunter Platz 1 der meistverkauften Titel und Platz 6 der meistgespielten Titel. Aktuell befindet sich der Spieletitel in diesen Kategorien auf Platz 2 und Platz 13. Keen Games fokussiert sich derzeit ausschließlich auf die Entwicklung des Spiels und plant, Enshrouded im Rahmen der Early Access-Phase weiter zu verbessern. Genaue Details werden in der kommenden Roadmap angekündigt.

Enshrouded ist ein Koop-Survival-Action RPG, das in der auf Voxeln basierten Welt von Embervale spielt. Als Flameborn, dem letzten Funken einer sterbenden Zivilisation, können sich Spieler:innen allein oder gemeinsam mit bis zu 16 Spieler:innen in eine riesige Welt wagen, herausfordernde Bosse besiegen, große Hallen erbauen und ihren eigenen Weg gehen. Um die verlorene Schönheit und Geschichte des Königreichs zurückzuerobern, müssen sie in den tödlichen Nebel eintauchen, der das Land heimsucht und seltene Schätze sowie furchterregende Kreaturen bereithält.

Enshrouded ist für PC auf Steam im Early Access erhältlich. Die vollständige Veröffentlichung sowie Konsolenversionen sind für die Zukunft geplant. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.