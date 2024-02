The Inquisitor im Test

Unworld

Schon bald führen wir unsere Ermittlungen nicht nur in der Welt der Lebenden durch, sondern fallen auch durch intensives Beten in Trance und wechseln so in die Unworld hinüber. Hier sind wir genauso wenig beliebt wie in der echten Welt, nur sind die Einwohner eher weniger von uns eingeschüchtert oder gar hilfs- und gesprächsbereit. Ein fliegendes Ungeheuer sucht uns wie das Auge von Sauron, seine Sprösslinge jagen uns am Boden. Wir müssen ihnen ausweichen und uns verstecken, während wir Splitter einsammeln um schließlich eine Vision zu erhalten, die uns Ereignisse aus der realen Welt zeigt und uns so bei unseren Ermittlungen unterstützt. Danach kehren wir automatisch wieder in die echte Welt zurück. Wir sind ein wenig geschwächt, aber unsere Lebenskräfte kehren nach ein paar Gläsern Wein schnell wieder zurück.

Die im Spiel (immer wieder einmal vorkommenden) Schwertkämpfe sind ganz nett gemacht – leichte und schwere Angriffe, Ausweichen, Blocken. Die richtige Positionierung ist wesentlich, es zahlt sich aus, mit einem Gamepad zu spielen. Verglichen mit einem auf den Kampf fokussiertem Spiel (z.B. einem Soulslike) sind die Gefechte aber primitiv. Sie sind nur eine von mehreren Spielmechaniken in The Inquisitor. In den Straßen können wir öfters auch fremden Gesprächen lauschen. Dazu setzen wir uns an bestimmten Stellen auf eine Bank, um dann manchen Fremden bei ihren Unterhaltungen zuhören zu können und so Hinweise zu erhalten. Wenn wir bestimmte Gegenstände erhalten, haben wir manchmal Visionen, die uns Szenen aus der Vergangenheit dieser Gegenstände zeigen. Wir tragen ein kleines Journal mit uns, in dem wir automatisch neu erlangte Informationen über Personen eintragen. Auch unsere offenen und erledigten Quests finden wir hier, ebenso wie gefundene Hinweise. Schnellreisen durch die Tunnel unter der Stadt sind möglich. Wir haben aber kein richtiges Inventar, keine Charakterwerte, keinen Fertigkeitsbaum. Gespeichert wird automatisch an bestimmten Checkpoints.