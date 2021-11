Epic Chef erschienen!

Team17 und Infinigon Games haben das skurrile, erzählerische Abenteuer Epic Chef für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Epic Chef spielt in Ambrosia, der Hauptstadt des Königreichs Concordia, und folgt Zest, einem Neuling in der Welt des Kochens, der sich in der wettbewerbsorientierten Welt der Meisterköche von Concordia einen Namen macht. In Epic Chef wird Zest vom Sous-Chef zum erfahrenen Meisterkoch, der sich mit rivalisierenden Köchen in Kopf-an-Kopf-Kämpfen misst und aus einer Fülle von Zutaten und Aromen eines von über 100.000 einzigartigen Gerichten zubereitet, die im Spiel verfügbar sind, um der beste Koch des Königreichs zu werden.