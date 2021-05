Epic MEGA Sale im Epic Games Store kehrt zurück

Epic Games gibt bekannt, dass der Epic MEGA Sale zum Epic Games Store zurückkehrt. Nutzer erwarten vier Wochen mit kostenlosen Spielen, exklusiven PC-Angeboten, 10€ Epic-Gutscheine und zahlreichen Rabatten. Der Sale startet heute und geht bis zum 17. Juni 2021.

Gegenwärtig ist NBA 2K21 im Epic Games Store für kurze Zeit kostenlos verfügbar. Mit NBA 2K21 können Spieler die nächste Generation des Basketballs in hochauflösender Grafik erleben. Der Titel ist ab sofort und bis zum 27. Mai 2021, 17 Uhr, kostenlos erhältlich. Der darauffolgende kostenlose Titel wird direkt im Anschluss am Donnerstag in einer Woche enthüllt. Darüber hinaus erwarten euch im Zuge des Epic MEGA Sale noch weitere Angebote im Epic Games Store.