Guardian Tales Season 2 – Kapitel 1 entführt in die Dämonenwelt

Kakao Games hat das erste Kapitel der Storyline für die zweite Season von Guardian Tales angekündigt. In der Welt 12-1 geht es in die Dämonenwelt.

Das erste Kapitel der Welt 12 in Season 2 von Guardian Tales dreht sich um die Dämonenkönigin Lilith, die die Dämonenwelt unter ihrer Herrschaft vereint hat. In der neuen Welt erleben Spieler die Handlung der Prinzessin, die aus der Zukunft zurückgekehrt ist, um den Protagonisten zu treffen. Heavenhold gerät durch den plötzlichen Überfall der Invaders in Gefahr, und die Geschichte eines unwahrscheinlichen Helden, der inmitten des Chaos auftaucht, offenbart sich mit der Erkundung von Welt 12. Das erwartet euch in der Guardian Tales Dämonenwelt.