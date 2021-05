The Last of Us Part II – PS5-Patch ist da

Der PS5-Patch für The Last of Us Part II ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es erstmals das Rachedrama um Ellie und Abby in flüssigen 60 FPS zu erleben. Ab sofort ist Patch 1.08 für The Last of Us Part II kostenlos für PlayStation 5 verfügbar. Nach Installation des Patches können Spieler in den Anzeige-Optionen zwischen 30 FPS und 60 FPS auswählen.

Die neue Einstellungsmöglichkeit des The Last of Us Part II PS5-Patch, der es erlaubt die Bildfrequenz von 30 auf 60 FPS zu erweitern, ist der erste Schritt, um die Spielerfahrung von The Last of Us Part II auf PS5 zu erweitern – abseits der anderen Verbesserungen, die Teil der Rückwärtskompatibilität von PS5 mit PS4-Spielen sind, wie unter anderem eine erhöhte Auflösung und schnellere Ladezeiten. Wie Arne Meyer, Director of Communications von Naughty Dog, auf dem PlayStation-Blog mitteilt, arbeitet das Entwicklerteam bereits an weiteren technischen Möglichkeiten, welche die PS5 mit sich bringt.

The Last of Us Part II wurde im vergangenen Jahr mit über 300 Auszeichnungen als Spiel des Jahres prämiert und gewann auch beim Deutschen Computerspielpreis 2021 in der Kategorie “Bestes internationales Spiel”. Spieler, die noch auf die passende Gelegenheit warteten, um bei The Last of Us Part II zuzuschlagen, haben ab dem 26. Mai die Chance auf eine Preissenkung im PlayStation Store im Rahmen der diesjährigen Days of Play-Kampagne.