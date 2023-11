Eskalon Online- Von Gothic zu Risen

Ein Team aus Hobbyentwicklern hat mit Eskalon Online eine Mehrspielermodifikation für Gothic 2 erstellt, welche die Welten von Risen und Gothic aufeinander prallen lässt.

Eskalon Online bildet den Übergang von der Gothic-Welt zur Risen-Reihe, ein Fan-Projekt, welches

auf der Welt von Risen 1 aufgebaut ist, aber auf Gothic 2: Die Nacht des Raben nun umgesetzt wurde

und basierend auf einer Version des Gothic Multiplayers (GMP) läuft.

Am 19. Februar 2023 öffnete Eskalon Online seine Pforten für die breite Spielerschaft. Massen an Flüchtlingen flohen vor der dunklen Welle und suchten ihr neues Glück auf der Insel Eskalon, einem Eiland in der Südsee, das vom Unheil, welches die alte Welt heimsucht, verschont blieb. Schutzsuchende aus aller Welt, sei es Myrtana, Varant, den östlichen Archipeln, oder der Hafenstadt Khorinis fanden ein neues zu Hause auf dem idyllischen Fleck Erde mitten im Kristallmeer.

Nach einer kurzen Friedenszeit sollte jedoch ein neues Erdbeben die Insel Eskalon erschüttern. Die Inquisition Calderas, angeführt von Inquisitor Santiago, setzte Segel in Richtung Eskalon, um herauszufinden, warum genau diese Insel von den Auswirkungen der dunklen Welle verschont blieb. Auf der Insel angekommen, gab es die ersten Konflikte zwischen der Inquisition, welche Eskalon für Caldera und König Tevandos beanspruchen wollte, und dem bisher amtierenden Gouverneur, Don Nemora, welcher die Stadt in seinem eisernen Griff hielt. Von der königlichen Übermacht genötigt, floh der Don in die Sümpfe Eskalons, und errichtete mit seinen Gefolgsleuten ein Lager, inmitten eines feindlichen Umlandes, von dem er aus Pläne schmiedete, um die Stadt wieder zu übernehmen.

Die Ereignisse überschlagen sich nun, neue Erdbeben erschüttern die Insel und der Orden der Flamme sieht keine andere Möglichkeit: Die Vulkanfestung, die vor über fünfzehn Jahren von Echsenwesen überfallen und eingenommen wurde muss befreit werden, um die heilige Flamme, den Schutzpatron Eskalons, der eingebettet in der Festung liegt, zu sichern und so das Fortbestehen Eskalons zu gewährleisten. Nun sind alle Bewohner Eskalons gefragt: wollen sie, dass die Insel fortbesteht und eine sichere Bastion in einer Welt bleibt, die zusehends von den unaussprechlichen Schrecken der dunklen Welle erfasst wird, oder schmiedet man lieber eigene Ränke, um die letzten Schmuckstücke aus einer sterbenden Welt zu bergen? Die Wahl liegt einzig und allein in den Händen der Menschheit.

Wie spielt sich Eskalon Online?

Eskalon Online ist ein textbasierter Online Rollenspielserver, basierend auf dem Gothic Multiplayer. Die Spieler beleben hier die Welt mit allen gebotenen Facetten. Es gibt Handwerker, Krieger, Schatzsucher, Bauern, Jäger, Halunken… Alles, was ein Spieler erschaffen möchte, ist möglich, der Freiheit sind keine Grenzen gesetzt, sofern man die Konsequenzen seiner Mitspieler nicht fürchtet und den Schneid besitzt, seinen Kopf durchzusetzen.

Es wird eine raue, authentische Welt geboten, die immer wieder von Ereignissen aufgelockert wird. Darunter zählen unter anderem: Naturkatastrophen, ein Erstarken der Dunklen Welle, wodurch schreckliche Monster Fuß auf die Welt setzen, der Ankunft von Piraten, die einen Schatz auf der Insel vergraben, oder dem Auftreten der mysteriösen Echsenmenschen, die nach und nach die Insel in Anspruch nehmen wollen. Hierbei entscheiden einzig und allein die Spieler, welchen Ausgang die Situationen nehmen werden. Schaffen es die Echsen, die Insel zu erobern? Können die Trümmer eines Vulkanausbruchs beseitigt werden? Wird der Schatz des legendären Piratenkapitäns Romanov geborgen? All das liegt in der Hand der Spieler!

Die Welt von Eskalon bietet den perfekten Rahmen für Abenteurer, Weltenretter, oder einfache Bürger, die nach Ansehen und Reichtum streben.

Es wurde auch ein spannendes Q&A über Eskalon Online mit dem Gothic Youtuber Jorgenson erstellt, das einen guten Überblick über das Hobby-Projekt bietet.

Forum/Website: eskalon-online.de