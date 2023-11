LEVEL UP 2024: Neues Datum fixiert

LEVEL UP – The Gaming Festival geht 2024 in die vierte Runde. Hier findet ihr alle bereits bekannten Infos.

Die vierte Edition des Salzburger Gaming Festivals LEVEL UP findet am 29. und 30. Juni 2024 im Messezentrum Salzburg statt. Streng limitierte Early Bird Tickets sind ab Mittwoch, den 22. November, erhältlich. Diese kosten 16 Euro Normalpreis oder 14 Euro für Jugendliche unter 16 Jahren. Kinder unter 12 Jahren besuchen das Festival gratis.

Nachdem im Jahr 2023 über 9.000 Besucher:innen die Entwicklung in Richtung Community Programm mit vielen Mitmach-Möglichkeiten gefeiert haben, gehen die Veranstalter konsequent einen Schritt weiter in diese Richtung. Erstmals im Jahr 2024 wird es eine eigene Community Stage geben, auf der das Programm von der Gaming-Szene selbst gestaltet wird. Hier erwarten die Besucher:innen Turniere zum Mitspielen, Herausforderungen gegen Profis und Streamer und spannende Paneltalks. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Mitmachen statt Zuschauen.

Rund um die Community Stage werden zahlreiche Organisationen und Aussteller vertreten sein, bei denen man in virtuelle Welten reinschnuppern oder sich mit Freunden in epische Abenteuer stürzen kann. Beim gemeinsamen Ausprobieren der neuesten Hardware oder beim Lösen von kniffligen Aufgaben in der LEVEL UP Challenge werden aus Fremden Freunde und die Community rückt ein weiteres Jahr näher zusammen.

Trotz aller Neuerungen bleibt viel Bewährtes erhalten. Auf der Mainstage werden eSports-Turniere auf Höchstniveau präsentiert. Die Retro Area lädt zum Nostalgietrip in die frühen Jahre der Videospiele ein und in der beliebten Artist Alley präsentieren sich Künstler aus verschiedenen Bereichen. Auch die Tabletop Area ist wieder dabei. Dort liefern sich die Taktiker und Strategen stundenlange Schlachten in weit entfernten Galaxien oder dunklen Zeitaltern.

Die vergünstigten Early Bird Tickets sind jetzt erhältlich und die Anmeldung für Partner, Aussteller und Artists ist bereits eröffnet. Wo? Auf www.levelup-salzburg.at.

Besitzer eines LEVEL UP 2023 NFTs sollten mit dem Ticketkauf noch warten, denn sie bekommen ein Bestpreis- oder gratis Tickets, je nach Seltenheit. Mehr Infos dazu folgen in Kürze.