Eventankündigung – Legends of Mayrhofen

Vom 28. bis 29. August 2021 ist es endlich so weit. Die große “League of Legends“-Community ist in Mayrhofen zu Gast. Zumindest fast. Mayrhofen veranstaltet zum ersten Mal ein brandneues Online-Turnier, bei dem 64 “League of Legends“-Teams um Preisgelder im Wert von 3.000 Euro und einen Winterurlaub für acht Personen in der Region Mayrhofen-Hippach kämpfen. Das gesamte Event wird live aus Mayrhofen gecastet.

Livestream live aus Mayrhofen

Die gesamte Übertragung des Turniers wird vor Ort im Zillertal, im Kunstraum am Genießerberg Ahorn, produziert und in die Welt gesendet. Professionelle Kommentatoren, Analysten, Techniker und die Regie reisen extra für dieses einzigartige Event, das virtuelle Action mit sportlichen Preisen kombiniert, an und sorgen für ordentlich Unterhaltung am Berg und im Internet.

Neue Welt kennenlernen

Mit Wacker Gaming und Austrian Force konnten zwei etablierte „League of Legends“-Organisationen für die Umsetzung des Events gewonnen werden. Beide Teams werden nicht nur beim Turnier selbst, sondern auch bei der Stream-Produktion in Mayrhofen vertreten sein. Wer also immer schon einmal die Welt von „League of Legends“ kennenlernen wollte, hat am Wochenende vom 28. und 29. August 2021 die beste Gelegenheit dazu.

Turnier für alle

„Legends of Mayrhofen“ ist ein Turnier für alle. Egal ob etablierte Organisation, die regelmäßig an großen Turnieren teilnimmt oder junge Truppe aus der direkten Nachbarschaft. Alle können sich zu diesem einzigartigen Turnier, das virtuelle Action mit sportlichen Preisen kombiniert, anmelden. Neben einem Preispool von insgesamt 3.000 Euro gibt es zudem einen Winterurlaub für acht Personen zu gewinnen. Skipass und Rahmenprogramm inklusive. Hier geht’s zur Anmeldung

Action für Zuschauer

Doch nicht nur „League of Legends“-Mannschaften wird ordentlich etwas geboten. Auch Zuschauer kommen auf ihre Kosten. Professionelle Kommentatoren sorgen für einen leichten Einstieg und ordentlich Spaß beim Zuschauen. Das gesamte Event kann live vor Ort oder auf Twitch mitverfolgt werden: https://www.twitch.tv/wackergaming

Hype um E-Sport

Wie im klassischen Sport dreht sich im E-Sport alles darum, seinen Gegner oder das gegnerische Team, nach den offiziellen Regeln eines Spiels, zu besiegen. Je nachdem in welchem Game sich Spielende messen, müssen für den Erfolg verschiedenste Fähigkeiten trainiert werden. Ob präzise Hand-Augen-Koordination, strategisches Denken, räumliche Wahrnehmung, schnelle Reaktionszeiten oder ausgeprägte Team-Kommunikation. Wer hier siegen will, muss vorbereitet sein und Höchstleistungen vollbringen. Und das bereits seit den frühen 1970er Jahren. In den letzten fünf Jahren erlebte der E-Sport einen wahren Hype und füllt Stadien mit mehreren zehntausenden Zuschauern.

Der erfolgreichste E-Sport Titel der Welt

Jeden Monat begeben sich rund 115 Millionen Spielende in die Welt von „League of Legends“. Dort rittern sie um Ruhm, Ehre und satte Preisgelder. League of Legends oder auch liebevoll „LoL“ genannt, ist ein kostenloses Online Multiplayer Game, das für den PC entwickelt wurde. In dem sehr strategischen Spiel treten zwei Teams von jeweils fünf Spielenden auf der immer gleichen Karte gegeneinander an. Ihr Ziel ist es, den gegnerischen Stützpunkt „Nexus“ zu erobern und somit den Sieg für das eigene Team zu sichern. Eine Partie dauert meist zwischen 25 und 35 Minuten. Manchmal kann aber auch eine Stunde vergehen, bis ein Nexus erfolgreich eingenommen wird.

Zu Beginn des Spiels findet ein sogenannter „Draft“ statt, bei dem die zu spielenden Helden (Figuren bzw. Charaktere) ausgewählt werden. Ein gutes Händchen, ordentlich Strategie und Köpfchen sind hier gefragt. Nicht wenige Spiele werden bereits in dieser Phase (vor-)entschieden.

Sobald das Spiel gestartet wurde, verteilen sich die Teammitglieder mit ihren Figuren auf der Karte. Dabei gibt es drei klare Pfade, die Lanes genannt werden und alle zum gegnerischen Nexus führen. Zwischen den Lanes befindet sich der sogenannte „Dschungel“ – ein Ort voller epischer Monster. Wer sich klug verhält, ordentlich Gold sammelt und gut zusammenarbeitet, ist dem Sieg nahe. Um den gegnerischen Nexus schlussendlich einzunehmen, muss jegliche Aktion im Team kommuniziert und abgeklärt sein, weshalb nur ein gut eingespieltes und sehr strategisch denkendes und vorgehendes Team langfristig gewinnen kann.

„League of Legends“ – strategisch wie Schach, verbindend wie Mannschaftssport und unglaublich spannend zum Zuschauen.