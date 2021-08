NACON gibt Zusammenarbeit mit Brave Lamb Studio zu War Hospital bekannt

NACON und Brave Lamb Studio geben ihre Zusammenarbeit für die Veröffentlichung von War Hospital bekannt, einem Strategie- und Survival-Titel, in dessen Mittelpunkt die Geschicke eines britischen Feldlazaretts während des Ersten Weltkriegs stehen.

Die Geschichte von War Hospital handelt von den menschlichen Dramen, die aus dem grauenhaften Konflikt resultieren, der unsere jüngste Geschichte massiv geprägt hat. Immer wenn die Grausamkeit des Krieges losbricht, müssen sich die Ärzte der Lazarette mit den moralischen Dilemmata befassen, die aus dem zwiegespaltenen Charakter ihrer Aufgabe entstehen – ihrer humanitären Verpflichtung sowie der militärischen. Sie kämpfen nicht nur um die ihnen anvertrauten Leben, sondern auch um ihre Moral und Menschlichkeit – in einer Welt, die beides scheinbar vergessen hat.

Im kreativen Segment der Strategie- und Survival-Titel bietet War Hospital eine besondere Spielerfahrung, die RTS-, Survival- und RPG-Elemente miteinander verbindet und ein Thema aufgreift, das bisher nur selten behandelt wurde. Die Geschichte des Spiels beginnt im Jahre 1917. Im Spiel gilt es als Major Henry Wells, einem britischen Arzt, der an die Front kommandiert wird, Verwundete zu behandeln und den Truppen einen Schimmer Hoffnung zu geben.

Trotz widriger Bedingungen und des Mangels an Ausrüstung muss der Umgang mit Notfällen organisiert und das Lazarett entwickelt werden. Dank der umfassenden Unterstützung, die die britischen Imperial War Museen den Entwicklern zuteilwerden ließen, kann der Titel die Lage an der Front und in den Schützengräben authentisch darstellen – samt der damals verfügbaren medizinischen Ausrüstung.

Neben tiefgehendem Management fordert War Hospital moralische Entscheidungen ab, die sich auf die Soldaten, die Lage an der Front und die Schlachten auswirken. Es müssen emotionale Prüfungen durchgestanden werden, die durch die Dramen der Soldaten verdeutlicht werden, wenn sie von der Front zurückkehren. Der Titel thematisiert den Krieg dabei auf besonders menschliche Art.

Mehr Information auf Steam.