SAINTS ROW: Neuer Trailer bietet erste Eindrücke vom Gameplay

Deep Silver und Volition enthüllen heute den „Welcome To Santo Ileso“-Trailer, der die ehrgeizige Vision des Entwicklers für die Weiterentwicklung der berüchtigten Saints Row-Franchise enthüllt.

Neben einer wahren Fülle an neuen Informationen von den kreativen Köpfen bei Volition bietet der neueste Trailer einen exklusiven ersten Blick auf atemberaubende Gameplay-Momente, die die aufregende neue Welt von Saints Row zeigen. Im Trailer stellt das US-amerikanische Schauspieltalent Bryce Charles – die Stimme des Standard-Bosses des Spiels – die rivalisierenden Banden, den frischen Ton und die neuen Charaktere vor, die den bisher größten und besten Saints Row-Spielplatz ausmachen.

Fans der Serie können jetzt die Notorious Edition* vorbestellen, die ein Must-Have-Zubehör enthält, mit dem die Spieler ihr Saints Row-Erlebnis von Anfang an aufmotzen können.

Merkmale der Notorious Edition:

Das komplette Saints Row-Spiel

Das Idols Anarchy-Pack, das einen digitalisierten Idols DJ-Helm, einen hübschen, aber brutalen Idols Twinkle-Schläger und ein neonbeleuchtetes Scrambler-Bike enthält

Das „Saints Criminal Customs“-Pack, ein digitales Paket für Vorbesteller des physischen Produkts, das das Saints Custom Cabrio und die Saints Custom Stab Jacket enthält

Das „Los Panteros American Muscle“-Bundle – mit dem Los Panteros ‘El Lanzador’ Heavy Weapon Skin und dem Custom ‘Fury’ Motorcycle

Der Expansion Pass, der das Gameplay um drei zusätzliche Episoden erweitert, sowie Saints Row: The Third Remastered.

Außerdem sind alle Käufe von Saints Row über den Epic Games Store bis zum 2. Sept 2021 mit Saints Row: The Third Remastered gebündelt: SaintsRow.com/PreOrder

Über SAINTS ROW

Willkommen in Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Macht kämpfen, wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Abenteuer, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen.

Als zukünftiger Boss gründest du mit Neenah, Kevin und Eli an deiner Seite “The Saints” – und nimmst es mit “Los Panteros“, “The Idols” und den “Marshalls” auf, während du dein Imperium in den Straßen von Santo Ileso aufbaust und um die Kontrolle über die Stadt kämpfst. Letztlich ist Saints Row die Geschichte eines Start-up-Unternehmens, nur dass das Geschäft der Saints zufällig das Verbrechen ist.

Erlebe den größten und besten Saints Row-Spielplatz, der je erschaffen wurde. Die einzigartige, weitläufige Welt von Santo Ileso ist die Kulisse für einen wilden, überlebensgroßen Sandkasten mit spannenden Nebengeschäften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen, in dem Du Dich mit Schießereien, Fahrten und Wingsuit-Missionen an die Spitze kämpfst.

Bringe dich selbst zum Ausdruck und entfessele deinen inneren Saint mit der fortschrittlichsten Reihe von Anpassungswerkzeugen, die es je in einem Open-World-Spiel gab – mach deinen Charakter, dein Auto und deine Crew zu deinem eigenen.

Stürze dich sich in epische Schießereien und rasante Verfolgungsjagden und werde Zeuge unerhörter Momente, die es nur bei den Saints gibt, in einer originellen Geschichte, die den bemerkenswerten Aufstieg der Saints zur Macht zeigt. Genieße die Freiheit, die gesamte Kampagne mit einem Freund im nahtlosen, ungebundenen Koop-Spiel zu spielen, indem du die Grenzen deiner Gang ausreizen und gemeinsam deine eigenen Spielmomente kreieren kannst.

Funktionen:

Werde Zeuge der Geburt von The Saints – Spiele dich durch eine originelle Action-Blockbuster-Geschichte voller Kriminalität, außergewöhnlicher Szenen und typischer Überraschungen, gespickt mit Humor.

– Spiele dich durch eine originelle Action-Blockbuster-Geschichte voller Kriminalität, außergewöhnlicher Szenen und typischer Überraschungen, gespickt mit Humor. Entdecke den Wilden Westen – Tauche ein in Santo Ileso, den größten und besten Saints Row-Spielplatz aller Zeiten, der sich über neun einzigartige Bezirke erstreckt, umgeben von der gewaltigen, majestätischen Schönheit der Südwestwüste.

– Tauche ein in Santo Ileso, den größten und besten Saints Row-Spielplatz aller Zeiten, der sich über neun einzigartige Bezirke erstreckt, umgeben von der gewaltigen, majestätischen Schönheit der Südwestwüste. Baue Dein kriminelles Imperium auf – Übernimm die Stadt Block für Block, führe Krieg gegen feindliche Fraktionen und halte die Straßen mit ausgeklügelten kriminellen Machenschaften fest im Griff.

– Übernimm die Stadt Block für Block, führe Krieg gegen feindliche Fraktionen und halte die Straßen mit ausgeklügelten kriminellen Machenschaften fest im Griff. VIELE Waffen – Schieße mit Revolvern aus der Hüfte, feure mit einem Raketenwerfer oder vernichte Nahkampf-Schwergewichte aus nächster Nähe mit komplett mit brutalen Takedowns. Eine riesige Auswahl an bekannten und exotischen Waffen, die alle anpassbar sind und tödlichen Spaß machen.

– Schieße mit Revolvern aus der Hüfte, feure mit einem Raketenwerfer oder vernichte Nahkampf-Schwergewichte aus nächster Nähe mit komplett mit brutalen Takedowns. Eine riesige Auswahl an bekannten und exotischen Waffen, die alle anpassbar sind und tödlichen Spaß machen. Ab auf die Straße und in die Lüfte – Rase mit einem der Autos, Motorräder, Flugzeuge, Hubschrauber, VTOLs, Hoverbikes, Hoverboards, Go-Karts oder rüste deinen Wingsuit aus, um durch die Stadt und die Wüste zu gleiten.

– Rase mit einem der Autos, Motorräder, Flugzeuge, Hubschrauber, VTOLs, Hoverbikes, Hoverboards, Go-Karts oder rüste deinen Wingsuit aus, um durch die Stadt und die Wüste zu gleiten. Beispiellose Anpassungsmöglichkeiten – Erstelle den Boss deiner Träume mit der umfangreichsten Charakteranpassung, die es je in der Serie gab, und vervollständige den Look mit unglaublichen Optionen für Waffen und Fahrzeuge.

– Erstelle den Boss deiner Träume mit der umfangreichsten Charakteranpassung, die es je in der Serie gab, und vervollständige den Look mit unglaublichen Optionen für Waffen und Fahrzeuge. Nahtloser Koop-Modus – Erlebe alles jederzeit mit einem Freund im völlig ungebundenen Drop-In/Drop-Out-Koop-Modus, ohne dass du einen von Euch aus der abgefahrenen Action herausnehmen musst. Seid nett zueinander oder spiele deinen Teamkollegen abgedrehte. Am Ende zählt doch nur eins: Wer ist jetzt der Boss?

Spieler können das Spiel digital im Microsoft Store, PlayStation Store und Epic Games Store sowie als Box-Produkt bei allen teilnehmenden stationären Händlern vorbestellen.

Saints Row wird am 25. Februar 2022 für Xbox One und Xbox Series X|S, die All-in-One-Spiele- und Unterhaltungssysteme von Microsoft, die PlayStation® 4 und die PlayStation® 5 Computer-Entertainment-Systeme sowie im Epic Games Store für PC erscheinen.

Weitere Informationen zu Saints Row sind auf der Webseite des Spiels verfügbar.