Evil Genius 2: World Domination im Test

Ein ganzer Haufen durchgeknallter Wissenschaftler, Aliens aus fernen Galaxien und sogar zwei Mäuse aus einem Versuchslabor; alle haben sie versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und allesamt sind sie gescheitert. Jetzt sind wir an der Reihe. 17 Jahre nach dem ersten Teil lassen uns die Entwickler von Rebellion in Evil Genius 2: World Domination erneut eine geheime Basis errichten, in der wir unsere Schergen nach Herzenslust herumkommandieren und einen Feldzug planen, der ganz nach oben führen soll.