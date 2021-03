Daedalic auf der Future Games Show

Daedalic hat auf der Future Games Show drei neue Titel enthüllt. Das diesjährige Line-up des deutschen Publishers umfasst u.a. Inkulinati, Fling to the Finish und Life of Delta sowie die kürzlich angekündigten Glitchpunk und Hidden Deep. Zu letzterem Titel wurde zudem ein Koop-Modus enthüllt.

Daedalic Entertainment – bekannt für hervorragende Point-and-Click Adventure wie die Deponia-Reihe oder auch Edna & Harvey: The Breakout – hat auf der Future Games Show drei neue Titel seines Publishing-Line-ups 2021 angekündigt. Das Tinten-basierte Strategiespiel Inkulinati, das chaotische Koop-Rennspiel Fling to the Finish und das postapokalyptische Point-and-Click-Adventure Life of Delta schließen sich Daedalics abwechslungsreichem Portfolio an Titeln externer Studios an.