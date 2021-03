Humankind auf August verschoben

Day One- und Limited Edition

Humankind für PC erscheint am 17. August 2021 mit attraktiven Bonus-Inhalten in einer aufwendig gestalteten, umweltverträglichen und 100% recyclefähigen Panorama-Art Box (Day One-Edition) und bei teilnehmenden Händlern in einer visuell ansprechenden Steel Case-Variante (Limited Edition) sowie als Digital Deluxe Edition über Steam, Stadia und den Epic Games Store.