Humankind – Lucy OpenDev – Angespielt

Als Star des letzten Trailers, Lucy Adams, darf man sich in Humankind – Lucy OpenDev durch vier ganze Zeitalter kämpfen, handeln und verhandeln. Der erste Stopp in der Menschheitsgeschichte ist dabei die Jungsteinzeit und die letzte zu erreichende Etappe die Frühe Neuzeit. Im Übrigen ist die Laufzeit in dieser Version auf 150 Runden beschränkt. Das hat natürlich zur Folge, dass jede der vier Ären recht schnell zu Ende geht. Für ein Strategiespiel aus dem 4X Subgenre nicht gerade viel, aber doch genug, um einiges darüber zu lernen.

Der Fokus der Lucy OpenDev Phase liegt laut Entwickler auf Diplomatie, Schlachten (zur See, wie auch zu Land) und den unterschiedlichen Kulturen die zur Auswahl stehen. Wie zu erwarten hat jede der Startfraktionen gewisse Vor- und Nachteile. Phönizier etwa haben besonders lukrative Häfen, während Babylonier besonders gut in der Forschung aufgestellt sind. An genau dieser Stelle wartet auch schon die erste Überraschung: Diese Auswahl verfolgt einen nicht, wie üblich, bis zum bitteren Ende. Stattdessen kann man sich zu jedem Wechsel in ein neues Zeitalter dazu entscheiden sich an einer anderen Kultur auszurichten.