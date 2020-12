Systemübergreifende Rabatte auf Torchlight III und Remnant

Torchlight III

Torchlight III ist der neueste Nachfolger der ARPG-Klassiker, Torchlight I & II, die ursprünglich von Runic Games entwickelt wurden. Dieser schnelle Dungeon-Crawler führt Fans zurück in das beliebte Torchlight-Universum, wo sie sich ihren Weg durch eine brandneue Welt voller Goblins, Untoten und Horden anderer gefährlicher Netherim-Kreaturen kämpfen müssen. Abenteurer können allein oder gemeinsam mit Freunden losziehen, Gegenstände herstellen, Dungeons erkunden, epische Ausrüstung sammeln und ihr eigenes Fort errichten, das sie der ganzen Welt zeigen können. Torchlight III bietet vier einzigartige Heldenklassen (Zwielichtmagier, Roboschmied, Schienenkämpfer und Scharfschütze) sowie unzählige neue und bekannte Kampfbegleiter, die den Spielern auf ihrem Weg zu Ruhm und Ehre helfen werden.

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von grässlichen Kreaturen heimgesucht wird. Als einer der Letzten der Menschheit werden Spieler alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen tödlichen Gegnern und epische Bosse konfrontieren, um Fuß zu fassen, sich dem Wiederaufbau zu widmen und Verlorenes zurückzuerlangen.

Auf beide Titel gewährt der Publisher Perfect World nun plattformübergreifend bis zum Ende des Jahres Rabatte von bis zu 50%.