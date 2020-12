Google Stadia im Test

Einfach darauf losspielen – so bewirbt also Google das hauseigene Cloud-Gaming-Service. Na ja, ganz so einfach wie es die knackigen Werbesprüche versprechen gestaltet es sich dann zwar doch nicht, aber beginnen wir am Anfang. Anders als bei klassischen PC- und Konsolenspielen werden bei Stadia die Berechnungen nicht an einem lokalen Gerät durchgeführt, sondern in einem Rechenzentrum von Google. Das Spiel selbst wird dann lediglich auf den Bildschirm gestreamt. Langwierige Downloads und Installationen fallen komplett weg, auch die Mindest-Anforderungen an die Wiedergabesysteme sind sehr gering. Stadia ist auf einer Vielzahl an kompatiblen Laptops, Computern, Smartphones und Tablets lauffähig. Eine komplette Liste aller unterstützten Geräte findet ihr hier.