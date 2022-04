Exklusive geschlossene Alpha für Shooter Marauders

Team17 und Small Impact Games haben heute angekündigt, dass zwischen dem 4. und 9. Mai ein geschlossener PC-Alpha-Test für den kommenden Weltraum-PvPvE-Ego-Looter-Shooter Marauders stattfinden wird.

Ab heute können Spieler:innen das Spiel im vorbestellen, um in den Genuss eines Rabatts in Höhe von 10% auf ihren Kauf des Titels und den sofortigen Zugang zur geschlossenen Alpha bei ihrer Veröffentlichung in der nächsten Woche zu kommen. Die Vorbestellung des Shooters gewährt Käufern außerdem automatisch den Zugang zu einem geschlossenen Beta-Test auf dem PC in diesem Sommer sowie auf das Kosmetikpaket „Space Pirate“, das verfügbar wird, sobald Marauders Ende des Jahres im Steam Early Access und Game Preview erhältlich ist.

Während des geschlossenen Alpha-Tests auf dem PC können Spieler:innen den kommenden Hardcore-Looter-Shooter Marauders ausprobieren und sich im Team oder einzeln auf einem Dieselpunk-Schlachtfeld im All gegen bis zu 15 andere Kontrahenten behaupten. In den Matches müssen sie feindselige Raumschiffe orten und entern, sich wertvolle Fracht beschaffen, die unter anderem aus einem Arsenal an kultigen Waffen aus dem letzten Jahrhundert besteht, und in heftigen PvPvE-Gefechten gegen andere Spieler:innen und KI-Gegner antreten, um ihnen anschließend lebend zu entkommen.

Wichtige Merkmale von Marauders

Packende Dieselpunk-Umgebung: Entdecke eine raue Dieselpunk-Welt, in der die Erde am Rande des Abgrunds steht und ein Überleben nur durch Schießen und Plündern zwischen den Sternen möglich ist.

Überfallen, plündern und fliehen: Plündere Schlachtfelder in den Tiefen des Alls, begib dich auf gefährliche Raubzüge, um dir massenhaft wertvolle Beute zu sichern, und verschwinde rechtzeitig, damit du deinen Anteil mit einem saftigen Gewinn abstoßen kannst.

Intensive Ego-Shooter-Kämpfe: Arbeite alleine oder mit bis zu drei Spielern zusammen, um heftige Kämpfe mit realistischen Geschoss-Simulationen gegen feindliche Teams und KI-Gegner zu bestehen.

Mitnehmen von Ausrüstung und EP: Behalte deine beste Ausrüstung von Match zu Match und statte deine Lieblingswaffen mit Modifikationen aus! Verdiene dir EP, um neue Gegenstände freizuschalten und deine Überlebenschancen zu steigern.

Verbessern von Raumschiffen und explosive Sci-Fi-Raumkämpfe: Verbessere die Bewaffnung deines Schiffs, baue ein brandneues Modell aus geplünderten Ressourcen oder nimm einem Gegner sein Raumfahrzeug mit Gewalt ab.

Marauders wird von Small Impact Games, einem Indie-Studio im Vereinigten Königreich, entwickelt. Ende des Jahres wird es über Steam Early Access und Game Preview via PC Game Pass eingeführt.

Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, solltest du Marauders jetzt auf deine Steam-Wunschliste setzen.