Riot Games kündigt neue Pläne für den E-Sport von VALORANT an

Riot Games hat heute die Zukunftspläne für den E-Sport von VALORANT angekündigt – der E-Sport, der weltweit aktuell am schnellsten wächst.

Das Unternehmen wird für die Saison 2023 auf höchster Wettkampfebene drei internationale Ligen einführen. Das neue Modell umfasst langfristige Partnerschaften mit einer Anzahl ausgewählter Teams und verzichtet auf eine Aufnahmegebühr, was dem E-Sport langfristige Stabilität bescheren soll.

Um diese Initiative zu unterstützen, wird Riot Games folgende neue Funktionen und Events an den Start bringen:

Drei neue internationale Ligen , in denen Woche für Woche die besten Teams der Welt gegeneinander antreten. Diese drei internationalen Ligen umfassen jeweils Teams aus Amerika, Europa und Asien, die in einer LAN-Umgebung vor einem Live-Publikum Matches absolvieren (solange es die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zulassen). Im Laufe des Jahres qualifizieren sich die besten Teams jeder Liga für zwei internationale Masters-Events sowie VALORANT Champions , wo ein einziges Team zum VALORANT -Weltmeister gekürt wird.

Ein neuer kompetitiver Modus für alle Spieler*innen direkt im VALORANT-Client, über den sich auf globaler Ebene die vielversprechendsten Talente finden lassen. Dieser Modus ergänzt die existierenden Bestenlisten und gibt Fans ein neues Ziel jenseits der Rangliste, das sich in das E-Sport-Ökosystem integriert.

Neue nationale Ligen, die angehenden Talenten mit Ambitionen für die internationalen Elite-Ligen mehr Möglichkeiten bieten. Die besten Teams des kompetitiven Modus im Spiel können im Rahmen der jeweiligen nationalen Ligen gegen die besten Spieler*innen ihrer Region antreten.

Riot Games geht im kompetitiven E-Sport-Bereich neue Wege und verzichtet bei ausgewählten Organisationen auf Aufnahme- oder Teilnahmegebühren, um den Erfolg langfristiger Partner zu gewährleisten.

„Mit VALORANT möchten wir neben einem spannenden E-Sport auch ambitionierte, effizient verwaltete Teams aufbauen, die der Branche als Vorbild dienen können. Dank unseres Modells mit langfristigen Partnerschaften können Teams ihr Geschäft auch parallel zum allgemeinen Wachstum des E-Sports von VALORANT vorantreiben“, so Whalen Rozelle, Head of Esports Operations bei Riot Games. „Um den Erfolg unserer langfristigen Partner zu gewährleisten, verzichten wir bei ausgewählten Organisationen auf Aufnahme- oder Teilnahmegebühren. Unsere Partner sollen in der Lage sein, ihre Ressourcen in die Unterstützung ihrer Profis zu investieren und ihre Fangemeinden mithilfe von unglaublichen Inhalten zu erweitern.“

Im Laufe von 2022 möchte Riot Games über einen Auswahlprozess die passenden langfristigen Partner finden, mit deren Hilfe VALORANT zum weltweit führenden Egoshooter-E-Sport werden kann. Teams, die die Auswahlbedingungen erfüllen, erhalten finanzielle Unterstützung von Riot Games in Form eines jährlichen Stipendiums und können exklusiv an einzigartigen Initiativen sowie Produkten im Spiel mitwirken. Partnerteams können individuelle E-Sport-Inhalte anbieten, sodass die derzeit 15 Millionen monatlichen Spieler*innen von VALORANT beim Zuschauen und Spielen ihre Loyalität ausdrücken können.

2017 führte Riot Games als erster Publisher von Videospielen permanente Partnerschaften im E-Sport von League of Legends ein. Dieses Modell etablierte eine offizielle Partnerschaft zwischen Teams und Riot Games, wobei alle Parteien eine gemeinsame langfristige Vision verfolgten. Seit 2017 wurde dieses Modell in den Ligen der Regionen Nordamerika, Europa, China, Lateinamerika, Korea, Brasilien und der Türkei sowie in der breiteren E-Sport-Branche übernommen. Spieler*innen profitieren von besseren Gehältern und robusteren Hilfesystemen, während Teams mehrere Jahre im Voraus planen können.

Permanente Partnerschaftsplätze im Ökosystem von Riot Games haben mittlerweile an Wert gewonnen und ziehen verschiedene Talente aus der E-Sport-Branche sowie dem traditionellen Sport an. Die offizielle Beziehung zu den Teams hat eine enge Zusammenarbeit an ehrgeizigen Events und digitalen Erfahrungen ermöglicht, die wiederum ein mitreißendes E-Sport-Erlebnis bieten.