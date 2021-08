F1 2021 im Test

Feinschliff da und dort

Über weite Strecken, zum Beispiel was die Modi wie die Karriere oder den „My Team“-Modus angeht, gleicht F1 2021 seinem Vorgänger wie ein Ei dem anderen. Codemasters hat aber gleichzeitig in den Menüs und Einstellungsmöglichkeiten so viele neue Einstellungen hinzugefügt, dass die Spielerfahrung noch viel besser als je zuvor den eigenen Vorlieben angepasst werden kann. So gibt es nun beispielsweise die Möglichkeit statt mit automatischer, auch mit manueller Kupplung und somit mit einem Lenkrad-Setup mit drei Pedalen zu fahren (obgleich das freilich kaum „realistisch“ für die F1 ist). Zudem können die bewährten Rückblenden, mittels derer man nach einem Missgeschick einfach eine Handvoll Sekunden zurückspulen kann, durch eine automatische “Auto auf die Strecke zurücksetzen”-Option ersetzen. Und selbst bei der Wettervorhersage wurde feingetunt. Die ist nun nämlich genau so verbindlich wie in der echten Welt. Heißt: Auch wenn der Renn-Meteorologe keinen Regen vorausgesagt hat, heißt das nicht, dass es nicht während einem längeren Rennen doch zu Tröpfeln beginnen kann. Ganz wie in der echten Welt eben.

Darüber hinaus warten Dutzende von Modifikatoren und Einstellungen, die im Rahmen der Karriere oder des My Team-Modus angepasst werden können: von der Freigiebigkeit des Spiels bei der Verteilung der virtuellen Währung und der Erfahrungspunkte bis hin zur Verantwortung, die man als Teambesitzer trägt. Wenn man sich zum Beispiel von dem RPG-ähnlichen Forschungs- und Entwicklungs-Upgrade-System des Spiels (mehr dazu in meinem Review zum Vorgänger, hier) überfordert fühlt, kann man dieses einfach in den Automatik-Modus schalten und muss nie wieder einen Gedanken an die Fahrzeug-Entwicklung verschwenden. Außerdem kann man die „gamifizierten“ Trainingssessions, über die man vor jedem Saison-Rennen Entwicklungspunkte einfahren konnte, abschalten. Gut und schade gleichzeitig. Einerseits empfand ich diese nämlich prinzipiell als coole Möglichkeit vor dem Rennen die Strecke zu verinnerlichen und gleichzeitig Punkte zu sammeln, andererseits waren sie mit der Zeit schon auch ein ganz schön mühsamer Grind. Gut also, dass man sich bei Codemasters nicht einfach dazu entschied dieses Feature ganz zu streichen, sondern dem Spieler einfach die Wahl lässt.

Ebenfalls nett: der Karriere-Modus kann nun auch online zu Zweit gespielt werden und auch der bekannte Online-Part wurde aufgewertet: Der Premium-Podium-Pass etwa kehrt ein weiteres Jahr zurück und ermöglicht euch Aufgaben im Gegenzug für diverse Items wie Helme und dergleichen zu erledigen, kann aber immer noch komplett ignoriert werden, ohne sinnvolle Inhalte zu verpassen. Die Matchmaking-Lobbys wiederum profitierten unterdessen von EAs Beteiligung: “Unranked” wurde durch “Social Play” ersetzt, das nun über eine Handvoll neuer Parameter zum Filtern öffentlicher Matches verfügt. Bleibt zu hoffen, dass die Spieler, die sich gerne mit Vollkontakt mit ihren Konkurrenten duellieren, sich an die “No Etiquette”-Lobbys halten.