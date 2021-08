Seed of Life zum heutigen Release mit 20% Rabatt erhältlich

Leonardo Interactive

Leonardo Interactive ist ein preisgekrönter Videospielverlag mit Sitz in Rom, Italien, der erfolgreiche Titel für alle wichtigen Plattformen produziert und veröffentlicht hat. Das Unternehmen bringt Spiele sowohl in physischer als auch in digitaler Form auf den Markt und hat bisher bemerkenswerte Veröffentlichungen auf den Markt gebracht, darunter das preisgekrönte Dry Drowning und das Point-and-Click-Adventure Willy Morgan and the Curse of Bone Town, und wird bis 2021 und darüber hinaus Seed of Life, Hell Architect und das Survival-Horror-Prequel Daymare: 1994 Sandcastle herausbringen. Leonardo Interactive ist auch der Eigentümer von VLG Publishing.

Madlight Studio

MadLight Studio hat sich auf Videospiele für PC und Konsolen spezialisiert, die den Spielern mit fesselnden Geschichten, spannenden Abenteuern und lebendiger Grafik einzigartige Erlebnisse bieten sollen. Dies geschieht durch eine Spieleserie namens Seed of Life.