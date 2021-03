Fallout 76 – Roadmap für 2021 enthüllt

Frühling

Legt im Frühjahr los mit dem „Geladen und entsichert“-Update! S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts, C.A.M.P.-Plätze, Ausstellungspuppen, eine nagelneue Erweiterung für die täglichen Operationen – einen umfangreichen Eindruck von den neuen Features bekommt ihr in diesem „Aus dem Vault“-Artikel. Spieler, die Fallout 76 im Bethesda.net-Launcher besitzen, können all die neuen Dinge in unserer jüngsten Version des PTS ausprobieren – und zwar ab sofort!

Außerdem kehrt mit diesem Update auch Rüstungsass zurück. Diesmal liefert er sich eine heftige Schlacht mit Commissioner Chaos und den Yukon Five! Saison 4 bringt neue Belohnungen aufs Spielbrett, von kosmetischen bis zu Verbrauchsgegenständen und vielem mehr.

Sommer

Letztes Jahr ist die Stählerne Bruderschaft in Appalachia angekommen und Spieler wurden Zeugen eines Konflikts zwischen Offizieren und entdeckten neue Hindernisse im Weg dieser Organisation. Stählerne Herrschaft setzt die Geschichte der Bruderschaft fort und bringt neue Quests, Schauplätze, NPCs und großartige Belohnungen mit. Auf welche Seite schlagen Sie sich? Ihre Entscheidungen werden das Ödland verändern.

In diesem Sommer können alle zudem durch den Einsatz von legendären Modulen legendäre Gegenstände herstellen. Entwerft den perfekten Build für euren Spielstil.