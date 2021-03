PC-Spiele Tipps für diesen Frühling

Der kalendarische Frühling hat gerade begonnen, leider spiegelt sich das im Wettergeschehen aktuell nicht wieder, aber die wärmeren Temperaturen sind schon im Anflug. Der richtige Zeitpunkt um einerseits wieder mehr ins Freie zu gehen aber andererseits auch um doch noch schlechte Tage mit ein paar guten Spielen zu überbrücken.

Anno 1800

Anno 1800 ist der mittlerweile siebte Teil der Anno-Reihe. Dieses Mal findet das Spielgeschehen zur Zeit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert statt. Fabriken eröffnen, Eisenbahnen fahren quer durchs Land und dank der Dampfwalze werden Produktionsprozesse revolutioniert.

Kurz um: Auch diese Anno-Auskopplung hat nichts von ihrer ursprünglichen Idee und Charme verloren. Spieler dürfen sich über zwei verschiedene Modi freuen, die sie zweihundert Jahre zurückversetzt. Damit die Spannung auch bei diesem Teil hoch bleibt, gibt es einige Veränderungen. So bekommen Spieler neue Gegenstände, haben noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten und Orte, wie beispielsweise einen Botanischen Garten.

FIFA 21

Die Geister, die niemand rief. So oder so ähnlich kann die Bundesliga Saison 2020/2019 beschrieben werden. Die Stadien sind leer, außer ein paar Funktionären und verletzten Spielern sitzt niemand auf der Tribüne. Die Trainer stehen am Spielfeldrand und TV-Zuschauer können ihre Anweisungen hören. Das Alles löst keine Jubelstürme aus. Ganz im Gegensatz zu FIFA 21.

Auch die jüngste Auskopplung der weltweit beliebten FIFA-Reihe begeistert seine Nutzer. Das liegt unter anderem an der besonderen Engine, die viele vorherige FIFA-Auskopplungen einzigartig gemacht hat. Außerdem ist das Gameplay hervorragend und dank dem Volta Modus, bei dem man ein eigenes Team und einen eigenen Spieler formen und nach oben bringen kann, bietet dieser Teil noch mehr Unterhaltung als seine Vorgänger.

Assassin’s Creed: Valhalla

Assassin’s Creed: Valhalla ist der mittlerweile zwölfte Teil der erfolgreichen Assassin`s Creed Reihe. Die Story beginnt mit der Geschichte der verstorbenen Eltern und dem Wunsch nach Rache. Zugegeben, diese Story ist in der Reihe schön häufiger vorgekommen. Dieses kleine Manko wird aber durch spannende Story Quests sowie anspruchsvolle Kämpfe gegen andere Assassinen ausgeglichen. Abgerundet wird Assassin’s Creed: Valhalla durch seine tolle Grafikkulisse und benutzerfreundlichen Steuerung. Keine Rolle und kein Sprung, die nicht problemlos gelingen.

Texas Hold’em Poker

Seit einigen Jahren gibt es hierzulande einen regelrechten Poker Hype. Einige Menschen dachten, dass es sich dabei nur um einen kurzlebigen Trend handelt, aber sie wurden eines Besseren belehrt. Online Poker ist der perfekte Zeitvertreib und nebenbei bietet es die Aussicht auf hohe Gewinne. Eine Kombination, die sich nicht so leicht überbieten lässt.

Online Poker kann rund um die Uhr gespielt werden und bietet mehrere Optionen. Ein Spieler kann an einem Turnier teilnehmen und versuchen seinen Weg an die Spitze zu gehen oder aber er nimmt ganz gemütlich an ein paar lockeren Runden teil und spielt seine Karten aus. Ganz so, wie es ihm beliebt.

Wir sind uns sicher, diese Spiele werden selbst den kältesten Frühling erwärmen und für viel Unterhaltung in den heimischen vier Wänden sorgen.