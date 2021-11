Far Cry 6-Dokumentation ab sofort auf gTV verfügbar

Revolución: A Far Cry Story erzählt die persönlichen Geschichten der Menschen, die Far Cry 6 entwickelt haben und bietet einen Blick hinter die Kulissen der Spielentwickler*innen und Schauspieler*innen, zum Beispiel von Giancarlo Esposito, der dem skrupellosen Diktator Antón Castillo Leben einhaucht. Die Dokumentation ist ab sofort weltweit auf dem gTV YouTube-Kanal verfügbar.

Ein so großes Spiel für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt fertigzustellen ist immer aufregend. Jedoch hatten wir zu Beginn der Entwicklungsphase keine Ahnung, dass wir ein Spiel mitten in einer globalen Pandemie fertigstellen würden. Das veränderte einfach alles. Wir begannen die Entwicklung in einem hochmodernen Studio und sahen uns später in den eigenen vier Wänden mit einzigartigen Problemen konfrontiert, mit denen wir anfangs nie gerechnet hätten. Rückblickend war es großartig zu sehen, wie das komplette Team trotz der physischen Distanz für ein absolutes Herzensprojekt zusammenkam.