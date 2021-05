Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober

Heute gab Ubisoft gekannt, dass Far Cry 6 weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, und für Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store erscheinen wird. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft, verfügbar sein.

In Far Cry 6 tauchen Spieler:innen in das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik ein, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Im actiongeladenen Szenario voller spannender Guerillakämpfe schließen sich Spieler:innen der Revolution an, um das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert. Far Cry 6 wird von Ubisoft Toronto entwickelt.