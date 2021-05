ROCCAT Syn Pro Air – ROCCATs erstes 3D-Headset

AIMO-Lichtsystem

Dank des Einsatzes von ROCCATs innovativer Materialien, ist das Syn Pro Air ein robustes und dennoch leichtes Headset. Das Bionic Shell Design ist perfekte Bühne für ROCCATs renommiertes AIMO-Lichtsystem, welches in bis zu 16,8 Millionen Farben an individuelle Vorlieben angepasst werden kann. AIMO funktioniert sofort nach dem Auspacken, ohne jeglichen Konfigurationsaufwand. Das Syn Pro Air ist außerdem mit der brillenfreundlichen ProSpecs-Polsterung von Turtle Beach ausgestattet, die das Spielen mit Brille extrem angenehm macht. Die Ohrpolster bestehen aus weichem Memory-Foam, während das perfekt sitzende Kopfband stundenlangen Komfort garantiert. Durch einen sportiven Textilbezug mit atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften soll Hitze- und Schweißbildung vermieden werden. Das Syn Pro Air wurde entwickelt, um Spielern jeden erdenklichen Komfort zu bieten und verfügt über intuitive Bedienelemente an den Ohrmuscheln, mit denen sich der Klang einfach und schnell einstellen lässt. Die Ohrmuscheln lassen sich flach wegklappen, und das abnehmbare TruSpeak-Mikrofon mit Mute-Funktion bietet große Vielseitigkeit für Gamer und Streamer unterwegs.