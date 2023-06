Final Fantasy XVI im Test

Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen!

Das Kampfsystem ist ein besonderer Part von FF XVI, denn es gibt hier keine rundenbasierten Schlachten, sondern ein actiongeladenes Echtzeit-Kampf-System. Das ganze erinnert ein wenig an eine Mischung aus Devil May Cry und The Witcher und spielt sich unglaublich gut. Ich bin zwar einem gemütlichen Kämpf’chen mit genug Zeit zum überlegen nicht abgeneigt aber das neue Kampfsystem mit all seinen Möglichkeiten für Kombos hat mich einfach gefangen. Schnelle Schwerthiebe wechseln sich mit brachialen Magie-Attacken ab und schleudern unsere Gegner regelrecht über den Bildschirm.

Klingt übermächtig, ist es aber ganz und gar nicht. Das merkt ihr spätestens, wenn ihr auf große und ich meine wirklich große Gegner trefft. Statt sie in die Luft zu schleudern, können wir hier maximal uns selbst an die Monster heranziehen. Ob man das will, ist allerdings fragwürdig, denn die teilen ganz schön aus. Übertrieben schwer wie die Games von From Software ist Final Fantasy XVI allerdings zu keiner Zeit. Ihr könnt ausweichen und aus der Ferne angreifen, bis eure Gegner am Boden liegen. Dann spurtet ihr nach vorne, um ihnen den Rest zu geben. Bei Bossfights vergeht so dank kinoreifen Quick-Time-Events auch schnell mal eine halbe Stunde. Damit die Kämpfe auch immer schön ausgeglichen bleiben lernt ihr mit der Zeit immer mehr und heftigere Attacken. Diese könnt ihr im überschaubaren Skill-Tree durch Erfahrungspunkte freischalten. Ganz wie man es von RPG’s gewohnt ist. Der Loot ist wohldosiert und kommt immer zur richtigen Zeit. Neue Waffen können wir kaufen und verbessern. Wenn dann mal der Funke der Langeweile aufkommt, gibt’s auch schon wieder Nachschub an neuen Waffen und Fähigkeiten.

An der Optik unseres Charakters ändert sich aber nichts. Einzig unser Schwert wechselt seine Optik, wenn wir ein neues bekommen. Welche Kleidungsstücke ihr ausgerüstet habt, ist nur für eure Stats relevant. Voll ausgerüstet treffen wir in den einzelnen Arealen immer wieder auf herumstreifende Monster an denen wir unsere magischen Fähigkeiten gleich ausprobieren können. Eure Begleiter kämpfen selbständig und nehmen euch so den ein oder anderen Gegner ab. Stets an eurer Seite ist euer furchtloser Wolf Torgal. Er wirft euch Feinde quasi vor die Nase damit ihr sie perfekt aus der Luft abfangen und attackieren könnt. Zufallskämpfe gibt es keine. Wollt ihr nicht kämpfen, müsst ihr das auch nicht unbedingt. Lauft einfach an den Gegner vorbei oder nutzt die Schnellreisefunktion. Ich persönlich Empfehle allerdings den Fußweg, da die Welt unglaublich schön ist und ihr immer wieder Menschen trefft, die euch ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. So lernt ihr Valisthea und das politische System besser kennen. Man will ja immerhin auch wissen, wofür man Kopf und Kragen riskiert!