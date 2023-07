FINAL FANTASY XVI: Im Tonstudio mit Vincent Fallow

Square Enix hat ein neues Video veröffentlicht, welches bei den Synchronaufnahmen zum Action-RPG FINAL FANTASY XVI entstanden ist.

Im Fokus steht Vincent Fallow, Synchronsprecher und Stimme des Hauptcharakters Clive Rosfield. Vincent gibt einen detaillierten Einblick in seine Arbeit am Game und erzählt ausführlich, was ihn als langjährigen Fan des Franchise an FINAL FANTASY fasziniert. Verpasst auch nicht unser exklusives Interview mit Vincent Fallow, welches wir kürzlich mit ihm geführt hatten.

FINAL FANTASY XVI stellt Spieler*innen eine ganz neue Geschichte im FINAL FANTASY-Universum vor: Eine epische Dark-Fantasy-Erzählung, die in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von mächtigen Bestien namens Espern und den Domini, einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden. Erzählt wird die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen jüngeren Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an der dunklen Esper Ifrit schwört, einem geheimnisvollen Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

Eine umfangreiche Demo für FINAL FANTASY XVI steht ebenfalls zum Download zur Verfügung. Sie ist die perfekte Gelegenheit für Spieler*innen, Valisthea zu erkunden und die Anfänge der epischen Geschichte des Protagonisten Clive Rosfield zu erleben. Die Demo gewährt Spieler*innen Zugriff auf den Prolog, der mehr über Clives Ambitionen und Ziele preisgibt, während er ein tragisches Ereignis durchsteht, das ihn auf einen düsteren und gefährlichen Pfad der Rache führt. Speicherdaten aus diesem Teil der Demo können in die Vollversion übertragen werden. Zudem ermöglicht es der Abschluss des Prologs, eine besondere Kampfdemo zu erleben, in der zahlreiche Fertigkeiten freigeschaltet sind und in der Spieler*innen sich direkt in spannende Kämpfe stürzen können, um eine große Auswahl vernichtender Angriffe und Kombos auszuprobieren.

FINAL FANTASY XVI ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben und ab sofort für PlayStation 5 erhältlich.

Offizielle Webseite: http://www.finalfantasyxvi.com