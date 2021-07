FlexiSpot GD01 Gaming Tisch im Test

FlexiSpot GD01

Nach meiner Bestellung und einer Woche gespannten Wartens ist das Ding auch schon bei mir angekommen. Spitzenmäßig verpackt, da sind Transportschäden kaum möglich. Dafür darf ich jetzt Tonnen von Verpackungskarton entsorgen. Der Tisch ist im Transportkarton natürlich zerlegt und muss erst aufgebaut werden. Der Zusammenbau ist jedoch recht einfach – die bebilderte deutsche (oder auch englische und französische) Anleitung erklärt auch einem handwerklich nur mäßig Begabten jeden Schritt, sodass der Zusammenbau rasch voran schreitet. Die einzelnen Teile sind super verarbeitet, alles aus Metall, keine billigen Spannplatten wie bei den Diskonter Möbeln. Die Teile passen auch hervorragend zusammen und der Aufbau geht flott von statten… bis ich zur Tischplatte komme.

Die Tischfläche ist grundsätzlich riesig, ich habe mich schon gewundert, wie die in die Transportverpackung passt. Des Rätsels Lösung ist natürlich einfach – sie besteht aus zwei separaten Holzplatten. Es müssen also zwei Platten zusammengeschraubt werden. Die Tischplatte ist übrigens der einzige Teil vom Tisch, der aus Holz ist. Auf der Unterseite sind die Punkte, an denen die Schrauben hingehören bereits angezeichnet und leicht vorgebohrt. Trotzdem brauche ich hier erstmals die Unterstützung von meiner besseren Hälfte, um die beiden Platten möglichst exakt zu verbinden. Die exakte Befestigung der Platten am Tischgestell ist wohl der einzige heikle Punkt beim Zusammenbau. Dank Frau und Akkuschrauber habe ich aber auch diesen Teil geschafft, aber so wirklich ideal finde ich den (winzigen) Spalt genau in der Mitte des Tisches nicht. Hier schafft jedoch das mitgelieferte Mauspad Abhilfe. Es deckt nämlich den gesamten Tisch ab. Ich habe noch nie ein derart riesiges Mauspad gesehen. Es ist passgenau auf den Tisch abgestimmt und an den Rändern abgesteppt, was recht hochwertig wirkt. Das riesige Pad ist fast schade, denn die in Carbon-Optik gehaltene Oberfläche der Tischplatte schaut eigentlich auch recht cool aus.

Fertig zusammengeschraubt steht mein neuer, tiefschwarzer Gaming Tisch also vor mir – 1,6 m breit und rund 75 cm tief. Da geht sich mein doch recht großer Monitor locker drauf aus. Auch zwei oder gar drei Monitore wären auf dem Tisch kein Problem. Samt dem Desktop PC, falls man ihn nicht unter dem Tisch abstellen will. Die Tischfüße sind übrigens so weit außen angebracht, dass sie absolut nicht stören. Herrliche Beinfreiheit und keine störende Mittelstütze. Und der Tisch ist stabil – so stabil, dass meine Frau ihn gleich als Arbeitstisch für ihre Nähmaschinen beanspruchen will. Auf der hinteren Seite der Tischplatte sind zwei Kabeleinlässe angebracht, durch die man Kabel führen kann, die dann unter dem Tisch unter einem Kabelführungsnetz entlang zur Seite geführt (oder versteckt) werden können. Kabelmanagement mag ja nicht jedermanns Sache sein, allerdings bin ich ein großer Fan davon geworden, seit mir klar geworden ist, wieviel weniger Staub sich dadurch ansammelt. Einen Desktop-Rechner ohne Kabelmanagementsystem würde ich mir nie mehr zusammen bauen, und jetzt gilt das auch für den Tisch. Nie mehr undurchdringbarer Kabelsalat am Boden hinter meinem Spiele-PC. Ich habe meine beiden Lautsprecher ebenso wie die Maus- und Tastaturkabeln durch die beiden Öffnungen geführt.