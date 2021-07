Am 17. August erscheint die Marvel’s Avengers-Erweiterung Black Panther – Krieg um Wakanda als kostenloses Update für alle Besitzer*innen des Hauptspiels. Neben Black Panther, dem neuen, spielbaren Superhelden, enthält die Erweiterung Krieg um Wakanda auch zwei neue Schurken, einen brandneuen Schauplatz zum Erkunden, neue Gegner, den Außenposten und Hauptstadt von Wakanda “Birnin Zana”, neue Abwurfzonen- und Bedrohungssektor-Missionen für Einzelspieler, Multiplayer und mehr. So viele neue Inhalte wurden seit dem Start von Marvel’s Avengers noch nie hinzugefügt.

Ein Marvel’s Avengers WARTABLE zur Erweiterung Black Panther – Krieg um Wakanda wird ab Montag, 16. August, um 19:00 Uhr auf Twitch verfügbar sein. Marvel’s Avengers WARTABLES bieten einen exklusiven, ausgiebigen Einblick in neue Spielinhalte. Ein Pflichtprogramm für Fans, die an allem interessiert sind, was es über Krieg um Wakanda zu wissen gibt.