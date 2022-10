FORSPOKEN: Neue „Deep Dive“-Videoreihe gibt Einblicke

Square Enix und Luminous Productions haben das erste Video einer dreiteiligen Reihe veröffentlicht, die Spieler*innen einen tieferen Einblick in die Gameplay-Mechaniken des kommenden Action-RPGs Forspoken gewährt.

Das erste Video der Reihe stellt die durch Magie verstärkten Parkourfähigkeiten der Protagonistin Frey Holland in den Mittelpunkt und stellt die Auswahl an Zaubern vor, die ihr zur Verfügung stehen. Spieler*innen können sich so einen Eindruck von den Features verschaffen, bevor das Spiel am 24. Januar 2023 erscheint.

Das nächste Video der Serie „FORSPOKEN – Deep Dive | Magischer Kampf“ wird am 3. November veröffentlicht und beschäftigt sich mit den Grundlagen Freys magischer Kampffertigkeiten. Dabei werden Magiearten, Angriffe und Upgrades, die Spieler*innen freischalten können, näher vorgestellt. Diese helfen Frey dabei, sich der Vielzahl an Feinden zu stellen, denen sie auf ihrer Reise begegnen wird. Das letzte Video „FORSPOKEN – Deep Dive | Athia erkunden“ wird am 10. November erscheinen und Missionen, Herausforderungen und andere Aktivitäten vorstellen, die Spieler*innen in der Welt von Athia finden und abschließen können.

Forspoken wird speziell für PlayStation 5 entwickelt und nutzt die gesamte Leistung der Konsole. Mit diesem Game demonstriert Luminous Productions seine Philosophie, durch die Fusion von neuster Technologie und Kreativität Spielerlebnisse zu erschaffen, wie man sie nie zuvor erlebt hat. Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 zeitgleich auf PS5 und PC (über STEAM, Epic Games Store und den Microsoft Store) und kann ab sofort vorbestellt werden. Der Prequel-DLC „Forspoken: In Tanta We Trust“ erscheint im Sommer 2023.

Website von Forspoken: www.forspoken.com