New Tales from the Borderlands im Test

Interaktiver Zeichentrickfilm

New Tales from the Borderlands ist in fünf Episoden unterteilt, die allerdings alle gleichzeitig erschienen sind. Das Spiel läuft über weite Strecken wie ein Zeichentrickfilm (oder wie man heute sagt: Anime) ab, wird allerdings regelmäßig unterbrochen von einerseits unter Zeitdruck zu treffenden Entscheidungen – drücke A, B, X oder Y am Gamepad. Oder andererseits von QTEs (Quick Time Events), bei denen Ihr möglichst rasch die am Bildschirm angezeigten Handlungen ausführen müsst. Und hier zeigt sich New Tales from the Borderlands von einer sehr abwechslungsreichen Seite. Im Gegensatz zu dem (von der Geschichte her durchaus guten) As Dusk Falls, bei dem die QTEs alle sehr ähnlich und damit bald absolut langweilig waren, gibt es in New Tales from the Borderlands sehr unterschiedliche Aktivitäten unter Zeitdruck zu bestehen. Natürlich sind es keine Komplexitätsmonster, aber ihr müsst in die richtige Richtung ausweichen, die richtigen Knöpfe drücken, Knöpfe gedrückt halten, auf Knöpfe draufhämmern, Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt loslassen, mit dem Gamepad zielen… so werden die QTE-Sequenzen nicht allzu schnell eintönig. Zwischendurch habt ihr auch immer wieder einmal die Kontrolle über eure Spielfigur und könnt euch in einer (kleinen) Umgebung frei bewegen, um neue Hotspots zur Interaktion zu finden oder um Gadgets zu benutzen.