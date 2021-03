Fortnite Saison 6 “Urzeit” ab sofort verfügbar

Epic Games gibt bekannt, dass die neue Saison 6 Urzeit von Fortnite Kapitel 2 ab sofort verfügbar ist. Die neue Saison verspricht spannende neue Inhalte.

Spieler treten in Fortnite Saison 6 Urzeit in einer prähistorischen Umwelt, inklusive Raubtiere, einer veränderten Insel und einer Vielzahl von Urzeit-Waffen gegen einander an. Zusätzlich gibt es auch wieder einen neuen Battlepass mit zahlreichen Belohnungen.