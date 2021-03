Designed for Xbox Pro Compact Controller erhältlich

Nacon gibt die Veröffentlichung des Designed for Xbox Pro Compact Controllers für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-10-PC bekannt. Als erstes Peripheriegerät der neuen Designed for Xbox-Zubehörlinie von Nacon bietet der Pro Compact Individualisierungsmöglichkeiten, die sonst nur bei professionellen Controllern zu finden sind.

Der neue Designed for Xbox Pro Compact Controller besitzt im Standard-Modus die traditionellen Funktionen eines kabellosen Xbox-Controllers, während Gamer im erweiterten Modus mit ihren selbst gewählten Einstellungen, mittels der kostenlos im Microsoft Store erhältlichen Pro Compact App, spielen können. Der Pro Compact Controller bietet ein verbessertes Spielerlebnis auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-10-PCs, indem er – erstmalig bei einem Controller – Zugriff auf Dolby Atmos for Headphones bietet.