Surviving Mars – kostenloses Tourismus-Update

„Seit dem Start von Surviving Mars: Green Planet haben unsere Spieler gefragt, was als Nächstes für Surviving Mars kommt. Das Tourismus-Update ist erst der Anfang. Das Spiel ist bei Abstraction in guten Händen, sie sind ein Team von erfahrenen Entwicklern mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Titeln und haben eine große Leidenschaft für Surviving Mars. Wir sind überwältigt von der riesigen Unterstützung für Surviving Mars. 5 Millionen Spieler sind enorm und wir können es kaum erwarten, bald euch allen mitzuteilen, was als nächstes auf uns zukommt!“

Magnus Lysell, Produktmanager von Surviving Mars bei Paradox Interactive