Wild West Dynasty erweitert die Dynasty-Serie

Über Wild West Dynasty

Amerika ab 1800 – der Weg in den Westen: Entschlossen dringen Siedler immer weiter in Richtung US Pazifik vor; auf der Suche nach einem besseren Leben, aus Geschäftssinn oder Abenteuerlust. Sie gründen Farmen, züchten Rinder, graben nach Gold, errichten Siedlungen und Städte.

Diese entwickeln sich rasend schnell: Ein kleiner Goldfund reicht aus, um hunderte wagemutige Abenteurer anzulocken, und eine kleine Siedlung wird zur florierenden Stadt mit Saloons, Händlern, Glücksspiel, vielen Abenteurern und Revolverhelden… Und wenn die Eisenbahn zum ersten Mal in der Stadt hält, sind dem Wachstum keine Grenzen mehr gesetzt.

Begeben Sie sich in diese atemberaubend spannende Zeit und erobern Sie den Wilden Westen. Vom einfachen Siedler bis hin zum Bürgermeister einer Goldgräberstadt: Ihrer persönlichen Geschichte sind kaum Grenzen gesetzt. Bauen Sie Ihre eigene Ranch, sorgen Sie für Nahrung und Wohlstand und lernen Sie sich zu verteidigen! Schon in Kürze werden sich Ihnen weitere Siedler auf der Suche nach ihrem Glück anschließen. Finden Sie eine Frau, zeugen Sie einen fleißigen Erben und starten Sie Ihr Vermächtnis in Wild West Dynasty.