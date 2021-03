Fall Guys Staffel 4 führt uns Back to the Future

Fall Guys: Ultimate Knockout teleportiert die denkwürdigsten Jelly Beans des Jahres 2021 in einen neongetränkten Blunderdome der Zukunft – wenn Season 4 am 22. März für PS4 und PC erscheint!

Astronauten, außerirdische Invasoren und sogar die mysteriösen Beans In Black werden in Fall Guys Staffel 4 versuchen, ihre Rivalen in einer intensiven Saison auszustechen, die mit sieben leuchtenden neuen Runden, fluoreszierenden Spielchen, Emotes und vielem mehr ausgestattet ist – und dann wird gefeiert, als wäre es 4041!