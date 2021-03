FPS Boost für 5 Bethesda-Titel auf Xbox Series X|S

Denn der FPS Boost ist nicht obligatorisch, kann also auch wieder ausgeschalten werden. Xbox, so das Unternehmen, wolle Spielern stets die Wahl überlassen, wie sie ihre Lieblingstitel zocken. Deshalb können sie dieselben in der ursprünglichen Form spielen oder eben mit FPS Boost und/oder Auto HDR. Wie bereits von Xbox im Plattform-Update für März beschrieben, können Spieler jetzt im Abschnitt „Spiel verwalten“ für jeden verbesserten Titel die neue Schaltfläche „Kompatibilitätsoptionen“ nutzen, mit der FPS Boost und Auto HDR bequem ein- und ausschaltet werden.