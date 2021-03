Team Xbox begrüßt offiziell Bethesda

Xbox heißt die acht Entwicklerstudios samt ihrer Communities in der Xbox-Familie willkommen. Es ist der nächste Schritt, ein branchenführendes Team aus erstklassigen First Party-Studios aufzubauen.

Zukünftig ergänzen folgende neue Studios die Xbox-Familie: Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog und Roundhouse Studios.

In Kürze halten weitere Bethesda-Titel Einzug in den Xbox Game Pass – weitere Details dazu werden noch diese Woche veröffentlicht.

Mein großer Dank gilt auch allen Spieler*innen und Millionen von Bethesda-Fans, die uns auf dieser gemeinsamen Reise begleiten. Als großes Team arbeiten wir Hand in Hand an den Spielen der Zukunft. Über die konkreten Pläne sprechen wir im späteren Verlauf dieses Jahres im Detail. In der Zwischenzeit lade ich Dich ein, diesen Moment gemeinsam mit uns zu feiern, indem Du die fantastischen Bethesda-Titel spielst, die schon sehr bald im Xbox Game Pass erscheinen – Details dazu folgen in Kürze.