Century: Age of Ashes – Termine für Closed-Beta und Early-Access

Die nächste Closed-Beta findet vom 12. bis zum 21. März 2021 statt und wurde anhand des Feedbacks der Community überarbeitet. Sie enthält neue Matchmaking-Optionen und Spielmodi, eine verbesserte Steuerung und einen Free Flight-Modus, mit dem neue Spieler gegen den Computer üben können.

Der Spielfortschritt aus der ersten Closed-Beta wurde zurückgesetzt – aber alle Erfahrungen, verdiente Währung und Freischaltungen, die während der zweiten Closed-Beta gewonnen werden, werden in den Early-Access übernommen. Das Team hat auch mitgeteilt, dass der Cosmetics-Shop des Spiels während der Closed-Beta für die Spieler geöffnet sein wird, um ihre verdiente Währung auszugeben. Optionen zur Verwendung von Echtgeld werden während dieser Zeit nicht verfügbar sein.

Playwing hat außerdem angekündigt, dass der Early Access-Start von Century: Age of Ashes auf die erste Aprilwoche verschoben wurde, damit sich das Team nochmals stärker auf die Spielqualität konzentrieren kann.

Die erste Closed-Beta war unglaublich. Wir haben gesehen, dass so viele Spieler Spaß hatten und das Wochenende hungrig nach mehr Drachenkämpfen verlassen haben. Wir haben über Discord und die sozialen Medien eine riesige Menge an Feedback erhalten, wie wir das Spiel weiter verbessern können. Ich denke, dass die Community wirklich alles zu schätzen weiß, was wir seit der letzten Closed-Beta getan haben, um das Spiel zu verbessern. Wir sind ein kleines Team und wir wollen, dass Century im Early-Access im bestmöglichen Zustand startet. Wir wissen die Geduld aller zu schätzen und können es kaum erwarten, euch in den Lüften zu sehen.