The Battle of Polytopia: Moonrise im Test

Eigentlich streiten die Polytopians ja schon seit 2016 darum, wer denn jetzt eigentlich das Sagen hat. In jenem Jahr erschien The Battle of Polytopia nämlich als Mobile-Game für IOS und Android und erfreute sich dort großer Beliebtheit. Letztes Jahr erschienen dann sowohl die Portierung für PC und schließlich auch der aktuelle DLC Moonrise. Mit The Battle of Polytopia: Moonrise wurden vor allem der Multiplayer überarbeitet , größere Karten, Anpassungsmöglichkeiten für dieselben (z.B. Seen, Kontinente, Archipele), ein neuer Welten-Generator sowie Mirror-Matches (mehrere Spieler odr Bots können nun dieselben Völker wählen) eingeführt.

Am Design und der Spielmechanik wurde auf dem Weg vom Handy zum PC alles so belassen, wie es war. Grellbunte Aufmachung gepaart mit einer Oberfläche, die eben auch locker per Touchscreen zu bedienen ist. Ob es nun wirklich notwendig ist, ein Handyspiel für den PC herauszubringen und wer denn von so einer Aktion am Ende tatsächlich am meisten profitiert, steht auf einem anderen Blatt.