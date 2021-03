Oddyssey: Your Space, Your Way für PC angekündigt

505 Games lädt Spieler:innen und Weltraum-Enthusiasten mit dem Steam Early Access-Release von Oddyssey: Your Space, Your Way zu einem Space- und Team-building Erkundungsabenteuer ein.

Oddyssey, das von Weird Fish, einem kürzlich gegründetem Indie-Studio mit AAA-Industrieveteranen (Dying Light, Dead Island, Painkiller, Call of Juarez) entwickelt wird, schickt Spieler:innen auf eine Reise durch Weltraum-Cartoon-Sandboxen, die durch den absurden augenzwinkernden Humor und einem klassisch animierten Artstyle vereint werden. Das Spiel, das sowohl über einen Einzelspieler- als auch einen Ko-op Multiplayer-Modus verfügt, erscheint demnächst im Early Access bei Steam.

Mit einem kleinen Unterstützungs-Schiff, namentlich der “Oddyssey“, werden Spieler:innen den Weltraum nach Ressourcen abklappern, um die “ARCHE”, ein riesiges Mutterschiff, in dem die letzten zwei Millionen überlebenden menschlichen Kolonisten der Erde friedlich in einem eisigen Schlaf schlummern, mit Energie zu versorgen. Durch Nebel, Astroiden-Felder und allem, was sich dem Schiff sonst noch in den Weg stellt, werden die wenigen aus dem Eisschlaf erweckten Kolonisten Ressourcen sammeln, um die weitere Reise der ARCHE zu ermöglichen, oder um sie in den Bau und die Expansion des Schiffs zu stecken. Dabei lassen sich neue Features entdecken, die das Leben im Weltraum weniger anspruchsvoll – aber deutlich abgefahrener machen.