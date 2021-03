Cyanide & Happiness – Freakpocalypse im Test

Mobbing an der High School

Leider träumt Cooper nur davon, ein Superheld zu sein und die Schule zu retten. Jeder Tagtraum geht einmal vorbei, und die Realität sieht anders aus. Ihr spielt den Waisenjungen Cooper McCarthy, der ein totaler Loser ist. Die Mädchen ignorieren ihn, die coolen Typen verprügeln ihn, die Lehrer behandeln ihn vollkommen unfair. Niemand will mit ihm auf den Abschlussball gehen, er darf ja nicht einmal auf den Schulausflug mitfahren… wenn er sich nicht etwas einfallen lässt. Dabei ist Cooper McCarthy gar nicht so extrem auffällig – die Netherton High School ist voll mit seltsamen Typen, etwa einem Schüler der sich mit den (hochgiftigen) Ausdünstungen der Permanentmarker zudröhnt, oder einem Lehrer der im S&M Outfit in der Klasse sitzt.