Just Dance 2021 – Season 2: Versus angekündigt

Teil 1 des Events

Teil 1 ist ab sofort bis zum 25. März spielbar und bietet eine neue Playlist sowie zwei legendäre Songs, „Bubble Pop!“ von HyunA und „Finesse (Remix)“ von Bruno Mars Ft. Cardi B. Der Song “Best Song Ever“ von One Direction wird ebenfalls als Teil des Events am 18. März zu Just Dance Unlimited hinzugefügt. Alle Songs sind mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abonnement oder einer aktiven Testversion zugänglich

Teil 2 des Events

Teil 2 findet vom 15. April bis zum 6. Mai statt und bringt eine neue Playlist, drei exklusive Songs und drei Hits aus den vorherigen Jahren, die über Just Dance 2021 mit einem laufenden Just Dance Unlimited-Abonnement oder einer aktiven Testversion zugänglich sind. Neben den Neuerscheinungen können sich Spieler:innen auf die Rückkehr von drei Fan-Favoriten freuen:

„Problem“ von Ariana Grande Ft. Iggy Azalea und Big Sean, erhältlich ab dem 15. April

„Black Widow“ von Iggy Azalea Ft. Rita Ora, erhältlich ab dem 22. April

„Pump It“ von Black Eyed Peas, erhältlich ab dem 29. April

Zusammen mit der Veröffentlichung von Versus starten außerdem kostenlose Events auf dem World Dance Floor, dem Online-Modus von Just Dance.